Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı... 9 Kasım MPİ sorgulama ekranı ve sıralı tam liste
Milli Piyango çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve kazanan şanslı numaralar açıklandı. Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun bu haftaki sonuçlarında büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulundu mu merak ediliyor. İşte, 9 Kasım MPİ sorgulama ekranı.
Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleşen çekilişle birlikte bu haftanın Milli Pyango sonuçları açıklandı. Milli Piyango'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli Ankara'dan çıktı. İşte, 9 Kasım MPİ sorgulama ekranıi.
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)-
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
122492
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
370674
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
497641
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
167229 430934
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
144131 355593 436963
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
22663 24707 56391 62644 70905 71908
75018 76524 80111 85672
Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
1281 1378 1551 1831 2215 3244
3395 3919 6483 6661
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
116 312 425 533 584 634
700 869 904 945
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
17 21 40 45 62 73
82 97
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
0 9
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
022492 102492 112492 120492 121492 122092
122192 122292 122392 122402 122412 122422
122432 122442 122452 122462 122472 122482
122490 122491 122493 122494 122495 122496
122497 122498 122499 122592 122692 122792
122892 122992 123492 124492 125492 126492
127492 128492 129492 132492 142492 152492
162492 172492 182492 192492 222492 322492
422492
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