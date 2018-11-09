Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı... 9 Kasım MPİ sorgulama ekranı ve sıralı tam liste

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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09.11.2018 - 18:46, Son Güncelleme:

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı... 9 Kasım MPİ sorgulama ekranı ve sıralı tam liste

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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı... 9 Kasım MPİ sorgulama ekranı ve sıralı tam liste

Milli Piyango çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve kazanan şanslı numaralar açıklandı. Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun bu haftaki sonuçlarında büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulundu mu merak ediliyor. İşte, 9 Kasım MPİ sorgulama ekranı.

Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleşen çekilişle birlikte bu haftanın Milli Pyango sonuçları açıklandı. Milli Piyango'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli Ankara'dan çıktı. İşte, 9 Kasım MPİ sorgulama ekranıi.

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- 

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 

122492

200000 TL ikramiye kazanan numaralar 

370674

20000 TL ikramiye kazanan numaralar 

497641

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

167229 430934

5000 TL ikramiye kazanan numaralar 

144131 355593 436963

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 

22663 24707 56391 62644 70905 71908
75018 76524 80111 85672

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 

1281 1378 1551 1831 2215 3244
3395 3919 6483 6661

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 

116 312 425 533 584 634
700 869 904 945

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

17 21 40 45 62 73
82 97

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

0 9

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

022492 102492 112492 120492 121492 122092
122192 122292 122392 122402 122412 122422
122432 122442 122452 122462 122472 122482
122490 122491 122493 122494 122495 122496
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