Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı... 9 Ekim Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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09.10.2018 - 18:51, Son Güncelleme:

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı... 9 Ekim Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste

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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı... 9 Ekim Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste

Milli Piyango çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu ayın ilk çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi gerçekleşen milli Piyango'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan 1 kişi çıktı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin Aydın-Merkez'den çıktığı öğrenildi. İşte, 9 Ekim Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste.

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı ve bu haftanın kazanan şanslı rakamları belirlendi. Ayda 3 defa çekilişi gerçekleşen Milli Piyango, vatandaşlara umut kapısı açmaya devam ediyor. İşte Milli Piyango sonuçlarında bu haftanın kazanan şanslı numaraları.

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı... 9 Ekim Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste

09-10-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: AYDIN-MERKEZ 

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 

016390

200000 TL ikramiye kazanan numaralar 

175805

20000 TL ikramiye kazanan numaralar 

083651

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

329394 445932

5000 TL ikramiye kazanan numaralar 

174303 278282 301508

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 

02684 03569 51169 59524 61902 63190
82796 84218 86753 93138

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 

1426 2730 3222 6123 6813 7906
8026 8106 9171 9261

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 

128 252 355 403 457 466
481 633 715 766

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

13 16 21 42 62 90
94 98

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

4 6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

006390 010390 011390 012390 013390 014390
015390 016090 016190 016290 016300 016310
016320 016330 016340 016350 016360 016370
016380 016391 016392 016393 016394 016395
016396 016397 016398 016399 016490 016590
016690 016790 016890 016990 017390 018390
019390 026390 036390 046390 056390 066390
076390 086390 096390 116390 216390 316390
416390

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