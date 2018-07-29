Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı | 29 Temmuz Milli Piyango sonuçları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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29.07.2018 - 19:31, Son Güncelleme:

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı | 29 Temmuz Milli Piyango sonuçları

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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı | 29 Temmuz Milli Piyango sonuçları

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9,19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişinin, 29 Temmuz 2018 tarihli sonuçları belli oldu. MPİ'nin Ankara'da bulunan Genel Müdürlük binasında, noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası ikramiyeler sahiplerini buldu. Çekilişin tamamlanmasının ardından, piyango bileti alarak şanslarını deneyen şans oyunu tutkunları da kendi biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını sorguluyor. Peki, büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?

Türkiye genelinde on binlerce vatandaşın şansını denediği, Milli Piyango'nun 29 Temmuz tarihli bu haftaki çekiliş sonuçları açıklandı. Bu yıl Temmuz ayında yapılan son MPİ çekilişinin ardından, bilet alan vatandaşlar kazanan numaraların hangileri olduğunu araştırıyor. İşte, ellerindeki bilete herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini merak eden şans oyunu tutkunlarının heyecanla araştırdığı 29 Temmuz Milli Piyango sonuçları ve tam liste...

29 TEMMUZ 2018 MPİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Her ay 3 defa çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun 29 Temmuz tarihli sonuçları, piyango bileti alan on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. 29 Temmuz 2018 tarihli Milli Piyango çekilişi sonrası şanslı numaralar ve kazanan biletler belli oldu. İşte, bu haftanın kazanan numaraları...

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29-07-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM-, AYDIN-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ 

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 

179604

200000 TL ikramiye kazanan numaralar 

215698

20000 TL ikramiye kazanan numaralar 

291223

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

114307 209237

5000 TL ikramiye kazanan numaralar 

200584 328539 353373

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 

01861 15378 50720 71777 72432 73345
74284 77085 78630 79132

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 

0777 3517 4010 4012 5265 6909
7714 8258 8520 9634

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 

152 201 418 433 466 582
603 753 861 884

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

01 24 39 64 69 86
89 93

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

4 7

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

079604 109604 119604 129604 139604 149604
159604 169604 170604 171604 172604 173604
174604 175604 176604 177604 178604 179004
179104 179204 179304 179404 179504 179600
179601 179602 179603 179605 179606 179607
179608 179609 179614 179624 179634 179644
179654 179664 179674 179684 179694 179704
179804 179904 189604 199604 279604 379604
479604

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