Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı | 29 Temmuz Milli Piyango sonuçları
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9,19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişinin, 29 Temmuz 2018 tarihli sonuçları belli oldu. MPİ'nin Ankara'da bulunan Genel Müdürlük binasında, noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası ikramiyeler sahiplerini buldu. Çekilişin tamamlanmasının ardından, piyango bileti alarak şanslarını deneyen şans oyunu tutkunları da kendi biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını sorguluyor. Peki, büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?
Türkiye genelinde on binlerce vatandaşın şansını denediği, Milli Piyango'nun 29 Temmuz tarihli bu haftaki çekiliş sonuçları açıklandı. Bu yıl Temmuz ayında yapılan son MPİ çekilişinin ardından, bilet alan vatandaşlar kazanan numaraların hangileri olduğunu araştırıyor. İşte, ellerindeki bilete herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini merak eden şans oyunu tutkunlarının heyecanla araştırdığı 29 Temmuz Milli Piyango sonuçları ve tam liste...
29 TEMMUZ 2018 MPİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Her ay 3 defa çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun 29 Temmuz tarihli sonuçları, piyango bileti alan on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. 29 Temmuz 2018 tarihli Milli Piyango çekilişi sonrası şanslı numaralar ve kazanan biletler belli oldu. İşte, bu haftanın kazanan numaraları...
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29-07-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM-, AYDIN-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
179604
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
215698
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
291223
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
114307 209237
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
200584 328539 353373
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
01861 15378 50720 71777 72432 73345
74284 77085 78630 79132
Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
0777 3517 4010 4012 5265 6909
7714 8258 8520 9634
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
152 201 418 433 466 582
603 753 861 884
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
01 24 39 64 69 86
89 93
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
4 7
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
079604 109604 119604 129604 139604 149604
159604 169604 170604 171604 172604 173604
174604 175604 176604 177604 178604 179004
179104 179204 179304 179404 179504 179600
179601 179602 179603 179605 179606 179607
179608 179609 179614 179624 179634 179644
179654 179664 179674 179684 179694 179704
179804 179904 189604 199604 279604 379604
479604
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