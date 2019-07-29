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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.07.2019 - 18:50, Son Güncelleme:

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı.. 29 Temmuz 2019 MPİ sonuçları ve sıralı tam liste

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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı.. 29 Temmuz 2019 MPİ sonuçları ve sıralı tam liste

Her ayın 9, 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişinin, 29 Temmuz tarihli sonuçları, noter huzurunda düzenlenen kuranın ardından açıklandı. MPİ tarafından yapılan çekiliş sonrası, temmuz ayının son Milli Piyango çekilişinde, ikramiyeler sahiplerini buldu. Peki, Milli Piyango'da büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? İşte, Milli Piyango'da ikramiye kazandıran numaralar.

Temmuz ayının son Milli Piyango çekilişleri, MPİ tarafından gerçekleşti. Milli Piyango bileti alan vatandaşlar, MPİ'nin sitesinde yapılan canlı çekilişin ardından, biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini sorgulamaya başladı. İşte, 29 Temmuz 2019 Milli Piyango çekiliş sonuçları ve sıralı tam liste.

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Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (İSTANBUL)- , SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , MUĞLA-MERKEZ 

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar 

407169

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

024547 079502 084767 092230 181998 246428
271201 360363 525595 540193

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar 

04604 17186 18423 18682 20849 21064
26090 38404 49900 52888 56412 70345
71853 73162 81899 84270 95240 97861
97875 98012

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar 

0884 2527 2855 2938 3541 3661
3820 3958 4295 6680 7205 8102
8444 9085 9989

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 

013 105 112 234 283 368
462 484 926 937

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

29 39 45 50 53 64
67 96

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

1 6

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

007169 107169 207169 307169 400169 401169
402169 403169 404169 405169 406169 407069
407109 407119 407129 407139 407149 407159
407160 407161 407162 407163 407164 407165
407166 407167 407168 407179 407189 407199
407269 407369 407469 407569 407669 407769
407869 407969 408169 409169 417169 427169
437169 447169 457169 467169 477169 487169
497169 507169

 

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