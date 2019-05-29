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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.05.2019 - 18:45, Son Güncelleme:

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı | 29 Mayıs Milli Piyango sıralı tam liste ikramiye sorgulama

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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı | 29 Mayıs Milli Piyango sıralı tam liste ikramiye sorgulama

Her ayın 9,19 ve 29'unda çekilişi yapılan ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Milli Piyango oyunun 29 Mayıs tarihli sonuçları açıklandı. Ankara Anıttepe'de yapılan Milli Piyango çekilişi ile ikramiye kazanan iller ve numaralar belli oldu.  Peki, Milli Piyango'nun 29 Mayıs tarihli çekilişinde hangi numaralara ikramiye çıktı? İşte, Milli Piyango çekiliş sonuçları ve ikramiye sonuçları sorgulama ekranı.

Milli Piyango sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte açıklandı ve büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numaralar belli oldu. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası  ikramiyeler sahiplerini buldu. Elindeki numaralara ikramiye vuran vatandaşlar, sonuçların ardından zengin olma hayaline kavuştu. İşte, 29 Mayıs Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste...

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Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- 

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar 

559850

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

020423 136718 162383 217698 259204 260623
375750 413061 441886 598376

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar 

01501 03347 07654 17511 21651 31568
40116 47163 51694 59132 67698 70032
73452 73801 74824 75261 76202 81725
88663 94483

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar 

1102 1435 1910 3240 3505 3624
4153 4654 5040 5527 7016 7537
8125 8335 9814

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 

116 119 158 298 407 427
535 701 810 850

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

20 39 51 57 63 80
91 94

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

4 9

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

059850 159850 259850 359850 459850 509850
519850 529850 539850 549850 550850 551850
552850 553850 554850 555850 556850 557850
558850 559050 559150 559250 559350 559450
559550 559650 559750 559800 559810 559820
559830 559840 559851 559852 559853 559854
559855 559856 559857 559858 559859 559860
559870 559880 559890 559950 569850 579850
589850 599850

 

 

 

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