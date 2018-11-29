Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı... 29 Kasım Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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29.11.2018 - 20:28, Son Güncelleme:

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı... 29 Kasım Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste

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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı... 29 Kasım Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste

Milli Piyango çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu ayın son çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleşen Milli Piyango çekilişinde bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 29 Kasım Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste.

Milli Piyango sonuçları Ankara'da yapılan çekilişle birlikte belli oldu ve bu haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Ayda üç kez gerçekleşen çekilişiyle milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Milli Piyango'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan bir kişi Ankara'dan çıktı. İşte, 29 Kasım Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste.

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ 

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 

324062

200000 TL ikramiye kazanan numaralar 

082057

20000 TL ikramiye kazanan numaralar 

103678

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

165598 209605

5000 TL ikramiye kazanan numaralar 

310752 320012 469667

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 

34355 40112 70379 71675 78512 79775
79806 90581 95848 96488

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 

0446 0728 1887 2261 2603 5648
7115 7767 7903 8369

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 

111 163 314 369 489 583
654 660 842 904

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

09 41 53 58 63 64
92 98

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

3 8

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

024062 124062 224062 304062 314062 320062
321062 322062 323062 324002 324012 324022
324032 324042 324052 324060 324061 324063
324064 324065 324066 324067 324068 324069
324072 324082 324092 324162 324262 324362
324462 324562 324662 324762 324862 324962
325062 326062 327062 328062 329062 334062
344062 354062 364062 374062 384062 394062
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