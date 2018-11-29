Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı... 29 Kasım Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste
Milli Piyango çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu ayın son çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleşen Milli Piyango çekilişinde bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 29 Kasım Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste.
Milli Piyango sonuçları Ankara'da yapılan çekilişle birlikte belli oldu ve bu haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Ayda üç kez gerçekleşen çekilişiyle milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Milli Piyango'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan bir kişi Ankara'dan çıktı. İşte, 29 Kasım Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste.
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
324062
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
082057
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
103678
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
165598 209605
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
310752 320012 469667
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
34355 40112 70379 71675 78512 79775
79806 90581 95848 96488
Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
0446 0728 1887 2261 2603 5648
7115 7767 7903 8369
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
111 163 314 369 489 583
654 660 842 904
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
09 41 53 58 63 64
92 98
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
3 8
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
024062 124062 224062 304062 314062 320062
321062 322062 323062 324002 324012 324022
324032 324042 324052 324060 324061 324063
324064 324065 324066 324067 324068 324069
324072 324082 324092 324162 324262 324362
324462 324562 324662 324762 324862 324962
325062 326062 327062 328062 329062 334062
344062 354062 364062 374062 384062 394062
424062
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