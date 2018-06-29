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    Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı... 29 Haziran MPİ sorgulama sayfası

    Hürriyet Haber
    29.06.2018 - 18:59 | Son Güncelleme:

    Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Her ayın 9, 19 ve 29'unda açıklanan Milli Piyango sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulundu. Büyük ikramiyeyi kazanan kişi Ankara/Merkez'den çıktı. İşte, 29 Haziran Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfası.

    Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleşen çekilişle birlikte Milli Piyango'nun bu haftaki sonuçları açıklandı. Her ay 3 defa çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun şanslı rakamları belirlendi. İşte, 29 Haziran Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfası.

    MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ 

    2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 

    460889

    200000 TL ikramiye kazanan numaralar 

    211836

    20000 TL ikramiye kazanan numaralar 

    132512

    10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

    363777 453476

    5000 TL ikramiye kazanan numaralar 

    174133 305322 428919

    Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 

    07785 29117 60198 71076 73858 76095
    77220 89395 93472 95112

    Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 

    0050 0179 2113 2302 2905 4446
    6766 8661 8855 9517

    Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 

    118 331 352 433 615 800
    860 877 895 949

    Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

    07 13 37 40 46 52
    56 94

    Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

    2 8

    2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

    060889 160889 260889 360889 400889 410889
    420889 430889 440889 450889 460089 460189
    460289 460389 460489 460589 460689 460789
    460809 460819 460829 460839 460849 460859
    460869 460879 460880 460881 460882 460883
    460884 460885 460886 460887 460888 460899
    460989 461889 462889 463889 464889 465889
    466889 467889 468889 469889 470889 480889
    490889

    Etiketler: 29 haziran MPİ sorgulama , son dakika , haberler
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