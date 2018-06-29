Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı... 29 Haziran MPİ sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleşen çekilişle birlikte Milli Piyango'nun bu haftaki sonuçları açıklandı. Her ay 3 defa çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun şanslı rakamları belirlendi. İşte, 29 Haziran Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfası.
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Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
460889
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
211836
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
132512
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
363777 453476
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
174133 305322 428919
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
07785 29117 60198 71076 73858 76095
77220 89395 93472 95112
Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
0050 0179 2113 2302 2905 4446
6766 8661 8855 9517
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
118 331 352 433 615 800
860 877 895 949
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
07 13 37 40 46 52
56 94
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
2 8
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
060889 160889 260889 360889 400889 410889
420889 430889 440889 450889 460089 460189
460289 460389 460489 460589 460689 460789
460809 460819 460829 460839 460849 460859
460869 460879 460880 460881 460882 460883
460884 460885 460886 460887 460888 460899
460989 461889 462889 463889 464889 465889
466889 467889 468889 469889 470889 480889
490889