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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.06.2019 - 19:31, Son Güncelleme:

29 Haziran 2019 MPİ sonuçları! Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı

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29 Haziran 2019 MPİ sonuçları! Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı

Her ay 3 defa çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun 29 Haziran tarihli sonuçları, piyango bileti alan on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Bu yıl Haziran ayında yapılan son MPİ çekilişinin ardından bilet alan şans oyunu tutkunları, kazanan numaraların hangileri olduğunu araştırıyor. Peki, büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişinin, 29 Haziran 2019 tarihli sonuçları belli oldu. MPİ'nin Ankara'da bulunan Genel Müdürlük binasında, noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası mart ayında yapılan ilk çekilişte ikramiyeler sahiplerini buldu. İşte, ellerindeki bilete herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini merak eden vatandaşların araştırdığı 29 Haziran 2019 Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste...

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29-06-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ 

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar 

452023

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

013247 085116 093904 176477 216569 229862
278804 385050 415220 436529

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar 

01067 10252 14146 18733 27092 35237
36362 53272 57434 62669 63428 71857
74489 78234 79136 81689 88058 88125
91754 94392

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar 

2001 2232 2498 4250 5190 5551
6170 6307 8076 8096 8357 8402
8893 9175 9742

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 

091 121 142 259 509 579
659 829 853 976

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

03 23 34 50 55 57
58 96

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

0 7

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

052023 152023 252023 352023 402023 412023
422023 432023 442023 450023 451023 452003
452013 452020 452021 452022 452024 452025
452026 452027 452028 452029 452033 452043
452053 452063 452073 452083 452093 452123
452223 452323 452423 452523 452623 452723
452823 452923 453023 454023 455023 456023
457023 458023 459023 462023 472023 482023
492023 552023

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