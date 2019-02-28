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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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28.02.2019 - 21:30, Son GÃ¼ncelleme:

Milli Piyango çekiliÅŸ sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±... 28 Åžubat Milli Piyango sonuçlarÄ± ve sÄ±ralÄ± tam liste

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Milli Piyango çekiliÅŸ sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±... 28 Åžubat Milli Piyango sonuçlarÄ± ve sÄ±ralÄ± tam liste

Milli Piyango Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±nda heyecan sona erdi ve bu haftanÄ±n ÅŸanslÄ± rakamlarÄ± belli oldu. Her ayÄ±n 9, 19 ve 29'unda Ã§ekiliÅŸi gerÃ§ekleÅŸen Milli Piyango'da bu hafta bÃ¼yÃ¼k ikramiyeyi kazanan iller belirlendi. Ä°ÅŸte, 28 Åžubat Milli Piyango sonuÃ§larÄ± ve sÄ±ralÄ± tam liste.

Ankara Balgat binasÄ±nda noter huzurunda gerÃ§ekleÅŸen Ã§ekiliÅŸle birlikte, Milli Piyango sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Â Ä°ÅŸte, 28 Åžubat Milli Piyango sonuÃ§larÄ± ve sÄ±ralÄ± tam liste.

BÃ¼yÃ¼k ikramiye kazanan biletin sevk edildiÄŸi il-ilÃ§e:Â ANKARA-MERKEZ, ANKARA-MERKEZ, SAYISAL SÄ°STEM (ANKARA)- , SAYISAL SÄ°STEM (ANKARA)-Â 

2500000 TL ikramiye kazanan numaralarÂ 

481799

100000 TL ikramiye kazanan numaralarÂ 

056350

10000 TL ikramiye kazanan numaralarÂ 

038708 071862 102027 105858 241162 242042
248761 262937 352352 363153 391387 402933
425344 427144 577915 619404 620372 655944
670226 688701

1000 TL ikramiye kazanan numaralarÂ 

000826 010842 013930 018231 034329 034768
069768 091972 114538 116402 129535 152704
162898 164698 169178 179473 180970 202330
228624 232292 236475 238300 240607 275631
278933 280524 287640 297163 303707 336592
357192 359946 360681 378858 425446 425780
437491 445669 501631 507128 507135 515936
535137 535525 540317 569162 622412 644141
670434 692845

Son 5 rakamÄ±na gÃ¶reÂ 300 TL ikramiye kazanan numaralarÂ 

00375 17070 17246 19573 19896 20233
25011 25468 43598 45751 50294 52313
53891 54832 56436 56557 57302 57534
57594 58274 59089 69931 71297 79680
80129 81362 81364 81714 90177 90234
90844 91532 93139 93394 93981 94093
94534 95793 97748 98777

Son 4 rakamÄ±na gÃ¶reÂ 160 TL ikramiye kazanan numaralarÂ 

0524 0535 0914 1222 1971 2100
2103 2284 2627 3189 3246 3703
4296 4481 4926 5124 5625 5755
6211 6488 6572 7394 7869 7927
8054 8233 8473 9453 9489 9719

Son 3 rakamÄ±na gÃ¶reÂ 80 TL ikramiye kazanan numaralarÂ 

002 007 008 049 080 120
124 156 184 185 204 228
245 328 470 511 662 950
955 970

Son 2 rakamÄ±na gÃ¶reÂ 48 TL ikramiye kazanan numaralarÂ 

05 20 43 57 82 83
93

Son 1 rakamÄ±na gÃ¶reÂ 24 TL ikramiye kazanan numaralarÂ 

0 7

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralarÂ 

081799 181799 281799 381799 401799 411799
421799 431799 441799 451799 461799 471799
480799 481099 481199 481299 481399 481499
481599 481699 481709 481719 481729 481739
481749 481759 481769 481779 481789 481790
481791 481792 481793 481794 481795 481796
481797 481798 481899 481999 482799 483799
484799 485799 486799 487799 488799 489799
491799 581799 681799

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