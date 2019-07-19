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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.07.2019 - 19:07, Son Güncelleme:

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı - MPİ 19 Temmuz Milli Piyango sonuç sorgulama

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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı - MPİ 19 Temmuz Milli Piyango sonuç sorgulama

Milli Piyango İdaresince (MPİ) her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi yapılan Milli Piyango'nun 19 Temmuz tarihli çekilişleri gerçekleşti. Milli Piyango'nun bu haftaki çekilişinde, büyük ikramiye kazanan bilet, Ankara ve İstanbul'dan sevk edildi. Her çekilişte şansını deneyerek Milli Piyango bileti alan vatandaşlar, çekilişin ardından, biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini sorgulamaya başladı. Peki, Milli Piyango'da bu hafta hangi numaralara büyük ikramiye çıktı? İşte, 19 Temmuz Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı.

Temmuz ayının ikinci Milli Piyango çekilişleri, MPİ tarafından gerçekleşti. MPİ'nin Ankara'da bulunan Genel Müdürlük binasında, noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası, 19 Temmuz Milli Piyango çekilişinde ikramiyeler sahiplerini buldu. Milli Piyango'nun bu çekilişinde ikramiye kazandıran şanslı rakamlar kurumun internet sitesinden duyuruldu. İşte, 19 Temmuz MPİ Milli Piyango çekiliş sonuçları ve sıralı tam liste.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ 

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar 

545010

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

007711 009264 074351 213331 373445 410508
479210 509440 535175 597858

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar 

00859 05223 06343 09388 20789 21246
32211 39843 42154 49703 52200 52217
54070 56393 59308 61272 63939 64867
82542 85558

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar 

0038 0081 1670 1799 2463 3474
3491 4124 4390 5739 7441 7922
8295 9069 9535

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 

064 141 238 297 322 361
548 725 779 974

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

06 09 62 69 75 87
94 98

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

4 9

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

045010 145010 245010 345010 445010 505010
515010 525010 535010 540010 541010 542010
543010 544010 545000 545011 545012 545013
545014 545015 545016 545017 545018 545019
545020 545030 545040 545050 545060 545070
545080 545090 545110 545210 545310 545410
545510 545610 545710 545810 545910 546010
547010 548010 549010 555010 565010 575010
585010 595010

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