Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı... 19 Kasım Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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19.11.2018 - 19:26, Son Güncelleme:

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı... 19 Kasım Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste

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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı... 19 Kasım Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste

Milli Piyango çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı rakamları açıklandı. Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun bu haftaki sonuçlarında büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulundu. Büyük ikramiyeyi kazanan kişi Ankara'dan çıktı. İşte, 19 Kasım Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste.

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango çekiliş sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli Ankara'dan çıktı. İşte, İşte, 19 Kasım Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste.

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- 

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 

121220

200000 TL ikramiye kazanan numaralar 

146966

20000 TL ikramiye kazanan numaralar 

495334

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

184038 424831

5000 TL ikramiye kazanan numaralar 

135409 258089 451609

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 

05787 06123 15933 29668 42806 44286
60907 85241 91595 96845

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 

0296 0321 0505 6296 6394 6794
7619 8551 8775 8975

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 

032 163 167 213 222 363
397 579 605 894

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

07 24 37 46 51 54
57 63

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

0 5

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

021220 101220 111220 120220 121020 121120
121200 121210 121221 121222 121223 121224
121225 121226 121227 121228 121229 121230
121240 121250 121260 121270 121280 121290
121320 121420 121520 121620 121720 121820
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127220 128220 129220 131220 141220 151220
161220 171220 181220 191220 221220 321220
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