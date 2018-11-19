Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı... 19 Kasım Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste
Milli Piyango çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı rakamları açıklandı. Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun bu haftaki sonuçlarında büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulundu. Büyük ikramiyeyi kazanan kişi Ankara'dan çıktı. İşte, 19 Kasım Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste.
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango çekiliş sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli Ankara'dan çıktı. İşte, İşte, 19 Kasım Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste.
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)-
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
121220
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
146966
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
495334
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
184038 424831
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
135409 258089 451609
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
05787 06123 15933 29668 42806 44286
60907 85241 91595 96845
Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
0296 0321 0505 6296 6394 6794
7619 8551 8775 8975
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
032 163 167 213 222 363
397 579 605 894
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
07 24 37 46 51 54
57 63
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
0 5
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
021220 101220 111220 120220 121020 121120
121200 121210 121221 121222 121223 121224
121225 121226 121227 121228 121229 121230
121240 121250 121260 121270 121280 121290
121320 121420 121520 121620 121720 121820
121920 122220 123220 124220 125220 126220
127220 128220 129220 131220 141220 151220
161220 171220 181220 191220 221220 321220
421220
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