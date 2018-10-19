Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Ekim MPİ sonuçları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMilli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Ekim MPİ sonuçları
GeriGündem Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Ekim MPİ sonuçları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
19.10.2018 - 19:18, Son Güncelleme:

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Ekim MPİ sonuçları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Ekim MPİ sonuçları

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9,19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişinin, 19 Ekim 2018 tarihli sonuçları belli oldu. MPİ'nin Ankara'da bulunan Genel Müdürlük binasında, noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası ikramiyeler sahiplerini buldu. Çekilişin tamamlanmasının ardından, piyango bileti alarak şanslarını deneyen şans oyunu tutkunları da kendi biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını sorguluyor. Peki, büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?

Her ay 3 defa çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun 19 Ekim tarihli sonuçları, piyango bileti alan on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Bu yıl ekim ayında yapılan ikinci MPİ çekilişinin ardından bilet alan şans oyunu tutkunları, kazanan numaraların hangileri olduğunu araştırıyor. İşte, ellerindeki bilete herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini merak eden vatandaşların araştırdığı 19 Ekim Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste...

19 EKİM 2018 MPİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Türkiye genelinde on binlerce vatandaşın şansını denediği, Milli Piyango'nun bu haftaki çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı. 19 EKİM 2018 tarihli Milli Piyango çekilişi sonrası şanslı numaralar ve kazanan biletler belli oldu. İşte, bu haftanın kazanan numaraları...

BİLETİNİZİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

19-10-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ 

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 

046283

200000 TL ikramiye kazanan numaralar 

216159

20000 TL ikramiye kazanan numaralar 

095500

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

059153 157045

5000 TL ikramiye kazanan numaralar 

055036 226752 418577

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 

05835 11290 12678 53828 56464 58631
69188 86552 94297 98714

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 

0115 0557 0900 1312 1751 2874
3029 3348 9457 9685

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 

160 327 591 618 810 888
890 895 956 972

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

11 18 37 57 66 71
87 99

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

3 7

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

006283 016283 026283 036283 040283 041283
042283 043283 044283 045283 046083 046183
046203 046213 046223 046233 046243 046253
046263 046273 046280 046281 046282 046284
046285 046286 046287 046288 046289 046293
046383 046483 046583 046683 046783 046883
046983 047283 048283 049283 056283 066283
076283 086283 096283 146283 246283 346283
446283

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

AK Parti'den çok önemli yerel seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ellerini ovuşturanlar hüsrana uğradı

Öğrenciler dışarı çıkarıldı, ekipler geldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 12 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu!