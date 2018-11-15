Milli Piyango biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon lira olarak belirlendi. Bu gelişmenin ardından her yıl olduğu gibi bu yıl da MPİ bileti alacak vatandaşlar, piyango biletlerinin satışa çıkacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, Milli Piyango biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin ne zaman satışa çıkacağı, şans oyunu tutkunlarının merak ettiği konu oldu. Zenginlik hayallerinin vazgeçilmez adresi Milli Piyango'dan yılbaşı bileti alacak vatandaşlar şimdiden heyecanla araştırmalara başladı. İşte, Milli Piyango 2019 yılbaşı biletlerinin satışa çıkacağı tarih...
BÜYÜK İKRAMİYE 70 MİLYON
Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. 31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.
YILBAŞI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17,5 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım Perşembe gününden itibaren piyasaya sürülecek.
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