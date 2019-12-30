Milli Piyango biletinin sahtesi nasıl anlaşılır?
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır sorusu, bilet almak üzere olan pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Oda kaydı olmayan veya bayilik ruhsatı olmayan seyyar satıcılardan uzak durulması gerektiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), sahte bilet ile karşılaşılabileceğini ifade etti. Peki, sahte Milli Piyango biletini anlamak için neler yapmak gerekir? İşte, o detaylar
Milli Piyango sahte bileti almadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar, TESK tarafından açıklandı.Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerin yaklaşık 3'te 1'inin şimdiden satıldığına dikkati çekti. Biletlere olan talebin bu alanda yapılabilecek sahtekarlıklara da neden olabileceğini aktaran Palandöken, şunları kaydetti:
"Piyasada yılbaşı biletlerine bu kadar talep olması, önceki yıllarda olduğu gibi yine sahtekarların iştahını kabartabilir. Vatandaşlarımız bu yıl geçmiş yıllardaki gibi sahte bilet tuzağına düşmemeli. Bilet alırken bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafımız tercih edilmeli."
Palandöken, "korsan" diye tabir edilen satıcılara itibar edilmemesi gerektiğine de işaret ederek, biletlerin damga ve kaşesine dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.
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