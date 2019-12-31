Milli Piyango bileti telefondan sorgulama ekranı! 2020 Milli Piyango bilet sorgulama

Telefondan Milli Piyango bileti sorgulama ekranı aracılığıyla çeyrek, yarım, tam biletler birkaç adımda sorgulanabilecek. Saat 15.00'da başlayan ve 21.00'a kadar devam edecek olan Milli Piyango çekilişi sonrasında tüm sonuçlar sorgulama ekranına aktarılacak. Peki, Telefondan Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler

TELEFONDAN MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Telefondan Milli Piyango bileti sorgulama işlemi, yılbaşı akşamı Milli Piyango resmi internet sitesi üzerinden gerçekleşebilecek. Ancak Milli Piyango resmi internet sitesinin yılbaşı akşamı yoğunluk dolayısıyla erişime yanıt vermemesi halinde aynı sonuçlar, kolay bir şekilde Hurriyet.com.tr Milli Piyango sayfasından görüntülenebiliyor.

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MİLLİ PİYANGO 2020 SONUÇLARI VE TELEFONDAN BİLET SORGULAMA EKRANI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Milli Piyango 2020 çekilişi, saat 15.00 itibariyle noter huzurunda başladı. Başlayan çekilişin ardından gözler, büyük ikramiyenin belirleneceği akşam saatlerine çevrildi. Milli Piyango 2020 büyük ikramiye çekilişi, 20.00'da başlayacak ve 21.00'da amorti çekilişi ile son bulacak.