Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır? Yılbaşı bileti sorgula

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için günler var ancak büyük ikramiye tutarı ve bilet sorgulama sayfası şimdiden gündemdeki yerini aldı. Bu yıl büyük ikramiye tutarı 80 milyon olarak belirlendi. Her yıl olduğu gibi Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin ardından MPİ bilet sorgulama sayfası her zamankinden fazla ziyaret edilecek. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır?

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?



31 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşecek olan Mili Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Hurriyet.com.tr’den canlı olarak takip edilebilecek.Vatandaşlar Hurriyet.com.tr’nin “Yılbaşı bilet sorgula” sayfasından biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını görüntüleyebilecek.

Milli piyango bilet sorgulama işlemini sorunsuz gerçekleştirmek için aldığınız biletin üzerindeki sayıları “Bilet Numaranızı Girin" kısmına yazıp, tarih seçtikten sonra "Bilet Sorgula" butonuna basın. Sıralı tam listeyi görüntülemek için ise "Tüm Sonuçları Listele" kısmına tıklayın.

Adım Adım Milli Piyango Bilet Sorgulama

Milli piyango bilet sorgulama işleminin adımlarını derledik:



Milli Piyango Sonuçları Sorgula (Yılbaşı Çekilişi 2020) sayfasına tıklayın

Karşımıza çıkan ekrandan Milli Piyango çekiliş tarihini 31 Aralık 2019 olarak seçin

Daha sonra alt taraftaki bilet numarası bölümüne bilet numarasını yazın

BÜYÜK İKRAMİYE 80 MİLYON LİRA

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

YILBAŞI ÖZEL BİLETLERİ NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, yarından itibaren piyasaya sürülecek.