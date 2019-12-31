Milli Piyango bilet satışı saat kaça kadar devam edecek? MPİ bilet satışı ne zaman bitiyor?

Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin başlama saatine kısa bir süre kalırken, bilet satışının ne zamana kadar devam edeceği merak konusu oldu. 2020'nin yılının ilk talihlilerinden olmak isteyen vatandaşlar, bilet satışlarının son saatlerini kaçırmak istemiyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yılbaşı 2020 özel çekilişinin saat 15.00’da başlayacağı, 80 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin ise 20.00-21.00 saatleri arasında yapılacağı bildirildi.

Halka açık şekilde gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekilişinde toplam 436 milyon 540 bin TL dağıtılacak.

BİLET SATIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Yılbaşı biletleri, çekiliş başlamadan 1 saat öncesine kadar seyyar ve normal bayilerden satın alınabilecek. Ayrıca online sistem üzerinden Milli Piyango biletini edinmek de mümkün.

ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN BİLETLERE NOLUR?

Milli Piyango biletlerinde ikramiyeler bir yıllık zaman aşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zaman aşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydedilir. Zaman aşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Hemen-Kazan oyununda ikramiyelerin ödenebileceği son tarih biletlerde belirtilir. Bu süreden sonra ibraz edilen biletlere ikramiye ödenmez. İkramiyelerin ödenebileceği son tarih, biletlerin satışına başlandığı ayın son gününden itibaren bir yıldan az olamaz.