Bu yıl büyük ikramiyesi 80 milyon olarak belirlenen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sürüyor. Büyük bir çoğunluk Milli Piyango biletini haftalar öncesinden edinirken; bazıları son haftaya bıraktı. Peki, Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango bileti ne zamana kadar satılır?



Yılbaşı biletleri, çekiliş başlamadan 1 saat öncesine kadar seyyar ve normal bayilerden satın alınabilecek. Ayrıca online sistem üzerinden Milli Piyango biletini edinmek de mümkün.

Milli Piyango bileti ne zamana kadar satılır?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, “80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.” bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BU SAYFADAN TAKİP EDİLECEK

Zaman aşımına uğrayıp alınmayan ikramiyelerin durumu nedir?



Milli Piyango biletlerinde ikramiyeler bir yıllık zaman aşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zaman aşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydedilir. Zaman aşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir. Hemen-Kazan oyununda ikramiyelerin ödenebileceği son tarih biletlerde belirtilir. Bu süreden sonra ibraz edilen biletlere ikramiye ödenmez. İkramiyelerin ödenebileceği son tarih, biletlerin satışına başlandığı ayın son gününden itibaren bir yıldan az olamaz.