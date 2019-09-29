Milli Piyango 29 Eylül çekilişi sonuçları saat kaçta belli olacak?
Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) 29 Eylül tarihli çekilişi için geri sayım devam ediyor. Her ay üç kez yapılan Milli Piyango’nun bu ayki son çekilişiyle şans oyunu tutkunları yeni bir heyecan yaşayacak. Milli Piyango 29 Eylül çekilişinin sonuçları önce canlı yayında, ardından internet sitesi üzerinden duyurulacak. Peki, Milli Piyango 29 Eylül çekilişi sonuçları saat kaçta belli olacak?
Her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleşen Milli Piyango’da sonuç heyecanı erken saatlerden itibaren başladı. Her çekiliş sonucunda olduğu gibi bu çekilişte de şans oyunu tutkunları büyüklü-küçüklü ikramiyelerle ödüllendirilecek. Biletlerini ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden vatandaşlar, internetten saat araştırması yapıyor. Milli Piyango 29 Eylül çekilişi saat kaçta yapılacak?
Milli Piyango çekilişi saat 19.00 – 19.30 arasında tamamlanıp sonuçlar MPİ’nin internet sitesinden yayınlanıyor. Şans oyunu tutkunları biletlerinin numaralarını girerek sorgulama yapabilecekleri gibi sıralı tam liste üzerinden de ikramiye kazanan numaraları görüntüleyebilecek.
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