Milli Piyango 23 Nisan özel çekiliş sonuçları sorgulama ekranı saat kaçta açılır?
Milli Piyango çekiliş sonuçları, 23 Nisan özel çekilişi kapsamında araştırılmaya başlandı. Çeyrek, yarım ve tam biletlere sahip olan birçok kişi, internet üzerinden çekiliş sonuçlarına odaklandı. Peki, Milli Piyango çekiliş sonuçları nereden ve ne zaman sorgulanabilecek? İşte, 23 Nisan Milli Piyango özel çekilişi sonuçları ve detaylı bilgiler
Milli Piyango özel çekilişi sonuçları, 23 Nisan Salı günü idarenin Ankara Anıttepe'deki hizmet binasında yapılacak olan çekilişin ardından açıklanacak. Peki, Milli Piyango çekiliş sonuçları nereden ve nasıl sorgulanabilecek? İşte, Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek 23 Nisan çekilişinin ardından detaylı bilgiler
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Piyango İdaresi, 23 Nisan özel çekilişi 15.00 tarihinde başlayıp, 18.00'da sona erecek. çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı izlenebilecek.
İLK ÇEKİLİŞ 1939 YILINDA GERÇEKLEŞTİ
Faaliyetine 5 Temmuz 1939 yılında başlayan Milli Piyango İdaresi, ilk Milli Piyango çekilişini 11 Kasım 1939 tarihinde gerçekleştirdi. O dönem, biletleri 1 lira olarak satışa sunulan çekiliş, Türk Hava Kurumu (THK) adına tertip edilmiş, ikramiyelerin verilmesini de yine THK taahhüt etmişti. İkramiye ödemeleri ise Milli Piyango direktörlüğü ve Türk Hava Kurumu şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilmişti.
Piyango çekilişleri, Milli Piyango İdaresi kurulmadan önce Türk Hava Kurumu’na destek sağlamak amacıyla ‘Tayyare Piyangosu’ ismiyle düzenlenmekteydi. Bu çekilişi tertip eden ise Türk Tayyare Cemiyetiydi.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞLERİ NASIL HAZIRLANIYOR?
Milli Piyango çekilişleri çeşitli aşamaların tamamlanmasının ardından gerçekleştiriliyor. Oyun planı olarak bilinin bu aşamalar;
* Çekiliş tarihi,
* Kaç adet numara üzerinden bilet bastırılacağı ve bunun satış tutarı,
* Biletlerin numara gruplarına göre, kupür ve serileri itibariyle kaçar adet bastırılacağı,
* Biletlerin kupürlere göre fiyatı ile bu fiyatlara göre kupürler itibariyle hangi serilerden kaçar adet bilet bastırılacağı ve bunların adet ve fiyat olarak tutarları,
* Dağıtılacak ikramiyenin toplam tutarı ve hangi miktardaki ikramiyeden kaçar adet dağıtılacağı, teselli ikramiyesi verilip verilmeyeceği, verilecek ise tutarı ile kaç numaraya teselli ikramiyesi verileceği,
* İkramiye kazanan numaraların belirlenme şekli ile 6 aşamadan oluşmaktadır.
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