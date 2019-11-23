Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Milli Piyango İdaresinin (MPİ) 2020 yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin ne zaman satışa çıkacağı, şans oyunu tutkunlarının merak ettiği konu oldu. Zenginlik hayallerinin vazgeçilmez adresi Milli Piyango'dan yılbaşı bileti alacak vatandaşlar şimdiden heyecanla araştırmalara başladı. Peki, MPİ 2020 yılbaşı özel çekilişi biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin miktarının ne kadar olacağı ve biletlerin ne zaman satışa çıkacağı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, MPİ 2020 biletleri hakkında ayrıntılar...
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamındaki biletler geçtiğimiz yıl 29 Kasım'da satışa başlanmıştı. Bu yılın biletlerinin de aynı tarihlerde satışa çıkabileceği tahmin ediliyor.
Konuya ilişkin MPİ'den açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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