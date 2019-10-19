Milli Piyango 19 Ekim çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Piyango 19 Ekim çekiliş sonuçları bu akşam yayınlanacak. Saat 18:00'da yapılacak olan amorti ve büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca hem bilet sorgulama yapabileceğiniz ekran ve sıralı tam liste haberimizde olacak.

Milli Piyango biletleri nerede ve nasıl basılıyor?

Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.

Milli Piyango bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir. Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır. 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

Hemen-Kazan bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Hemen-Kazan bileti parlak zeminli kağıdın üstünde bulunan özel kaplama maddesinin kazınıp, örselenmemiş olması ve "Burayı kazırsanız bilet geçersizdir" kısımlı kaplama maddesinin kazınmamış olması gereklidir.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler. Sayısal Loto 6/49, Şans Topu, On

Numara ve Süper Loto (Sayısal Oyunlar) oynarken nelere dikkat edilmeli?

Her kolonda seçilen rakamların kutucuğuna dik olarak işaretlenmesi gerekmektedir.

İşaretleme kırmızı kalemle yapılmamalıdır,

Doldurduğunuz bir kolonu oynamadan vazgeçtiyseniz veya yanlış bir işaretleme yaptıysanız; o kolonun altındaki İPTAL kutusunun işaretlenmeniz yeterlidir.

Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmanız mümkündür.

İşaretlediğiniz kuponla bayiden aldığınız biletteki numaraların, seçtiğiniz numaralar olup olmadığını kontrol ediniz.

Kuponlar ikramiye talep hakkını vermez.

Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaraları 2, 3 veya 4 çekiliş için de oynayabilirsiniz.

18 Yaşından küçük olanlar bu oyuna katılamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

Sayısal oyunlara ait biletler termal kağıttan üretilen bilet olup ısıdan korunmalıdır.

Bilet veya kupon arkalarının imzalanması bir yarar sağlar mı?

Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.

Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.





Yırtılmış Milli Piyango oyunlarına ait biletler konusunda neler yapılmalı?

Milli Piyango oyununda ikramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir.

Hemen-Kazan oyununda ikramiyeleri gösteren kısımdan ya da başka yerinden yırtılmış ikramiyeli biletlerin satış şubelerimize ibrazı halinde, peşin ödenen ikramiyelerin üzerindeki iki adet ikramiyenin ödenip ödenmeyeceğine, yapılacak inceleme ve araştırma sonucuna göre satış şubelerimizce, bunun üstündeki ikramiyelerde ise ödeme yapılıp yapılmayacağına, yapılacak inceleme ve araştırmaya göre Genel Müdürlükçe karar verilir. Talihliler tarafından doğrudan Genel Müdürlüğe gönderilen diğer biletlerde de Genel Müdürlükçe karar verilir.

Sayısal oyunlarının biletlerinde ise yırtık bilete ikramiye ödenmez. Ancak çekilişin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl ikramiye ödenme süresi içinde ikramiye isabet eden numaralara veya barkod ve bilet güvenlik numarası üzerinden yırtılmış veya kopmuş olan biletlere ikramiye ödenebilmesine, bu biletlerin hamili tarafından ibrazını müteakiben yapılacak veya yaptırılacak inceleme ve araştırmadan sonra Milli Piyango İdaresince karar verilir.

İkramiyelerden herhangi vergi ve yasal bir kesinti yapılıyor mu?

Milli Piyango şans oyunlarına ait ikramiyeler hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmadığından, herhangi bir kesinti yapılmaz.