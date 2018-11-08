Milli muharip uçağında yerli motor
Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), milli muharip uçağı TF-X’in motor geliştirme süreci için TRMotor ile sözleşme imzaladı.
SSB Başkanı İsmail Demir, yabancı üreticilerin tekliflerini hatırlatarak, “İnceleniyor ama biz burada, kırmızı çizgilerimizi net olarak ortaya koyduk” dedi. Rolls-Royce ile devam eden görüşmelere dikkat çeken savunma kaynakları da Türkiye’nin, fikri haklar konusundaki şartlarını kabul etmeyen İngiliz firmaya net mesaj verildiği değerlendirmesinde bulundu.
SSB ile TRMotor arasında imzalanan sözleşme kapsamında, bir yandan Milli Muharip Uçak için bir turbofan motorun tasarım, geliştirme ve test altyapıları oluşturulurken, diğer yandan da farklı proje ve programlara hizmet edebilecek pek çok kabiliyet ve teknoloji kazanımı hedefleniyor. SSB Başkanı Demir, TRMotor’un yedi ay önce faaliyete geçtiğini hatırlatarak, “Amacımız, uçağımızın motorunun hiçbir yabancı ülke kısıtına tabi olmaması. Süre olarak, çok kısa sürede bitmesini bekleyeceğimiz bir proje değil” dedi.
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