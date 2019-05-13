Milli mücadeleye görkemli program
MİLLİ mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919’un 100. yıldönümü dolayısıyla başta Samsun olmak üzere 2019 yılı boyunca tüm Türkiye’de gençlik, spor ve kültür etkinlikleri düzenlenecek. İstanbul’da 16 Mayıs’ta başlayacak etkinlikler, Atatürk’ün milli mücadele dönemindeki rotasını izleyerek milli mücadelenin kilit taşları olan Samsun, Erzurum ve Sivas’ta devam edecek. Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde yapılacak etkinlikler, 23 Nisan 2020’de Ankara’da son bulacak. Milli mücadelenin 100. yıldönümü etkinliklerinin merkezi Atatürk’ün istiklal mücadelesini başlattığı Samsun olacak. 19 Mayıs’ta Samsun’da düzenlenecek etkinliklere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılacak.
19 MAYIS’TA SAMSUN’DA
Samsun’daki kutlamalara katılacak olan Erdoğan, böylece 31 Mart seçimlerinin ardından Ankara ve İstanbul dışındaki ilk il ziyaretini yapmış olacak. 1919’dan 2019’da uzanan milli mücadele destanı, o dönemin koşulları ve Türkiye’nin geçirdiği değişimi anlatan kısa filmlerle anlatılacak. Erdoğan’ın takip ettiği kutlama programlarıyla 100 yıl önceki kurtuluş ruhunun tüm dünyaya ve gençlere anlatılması amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında milli mücadelenin 100. yıldönümü dolayısıyla bir “100 yıl” logosu ve internet sitesi de hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı himayesindeki projeyle milli mücadeleyi başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru’yla Samsun’a gelen Atatürk’ün Amasya’ya giderken kullandığı 98 kilometrelik ‘Kurtuluş Yolu’nun açık hava müzesine dönüştürülmesi için üç yıldır yürütülen çalışmaların bitirilmesi de planlanıyor.
100 METRE SAYGI DALIŞI
Kutlamalar çerçevesinde 81 şehirle KKTC, Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan’dan gelen temsilci gençler 16 Mayıs’ta İstanbul’dan Piri Reis Gemisi ile hareket edip 19 Mayıs günü Samsun’a gelerek kutlamalara katılacak.
30 Nisan’da İstanbul’dan Türk Bayrağı ile yola çıkan ve Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop sahillerini geçecek olan 14 dragon bot sporcusu, 19 günde Samsun’a ulaşacak. Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, 100. yılda 100 metre saygı dalışını Tütün İskelesi’nde gerçekleştirecek. Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları ve Solotürk, Samsun semalarında gösteri yapacak.
SIRADA MALAZGİRT VAR
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği de etkinliklerde sahne alacak. Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu’nda dans, tiyatro gibi farklı sanat dallarının günümüz teknolojisinin imkânlarından da yararlanılarak bir arada kullanıldığı, ‘1919-Bitmeyen Yolculuk’ eseri sahnelenecek. Milli Mücadele’nin ve 19 Mayıs’ın simgesi haline gelen Tütün İskelesi’nde yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla iftar programı yapılacak. Erdoğan’ın katılması planlanan iftar sonrasında Samsun Valilik binasında Milli Mücadele ve Atatürk temalı video gösterisi yapılacak.
Samsun’da başlayacak milli mücadele kutlamaları, 26 Ağustos’ta Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü törenlerinde ve 30 Ağustos Zafer Bayramı ile devam edecek. Erdoğan Malazgirt törenlerine de katılacak.
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