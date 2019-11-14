Milli mesajlaşma platformu yolda
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, çipli kimlik kartlarının tüm kimlik doğrulama uygulamalarında kullanılması için yönetmelik yayınlayacak.
Bu çerçevede kimliklerin tüm kimlik doğrulama uygulamalarında kullanılması için pilot kurumlar ve iller belirlenecek. Dijital Dönüşüm Ofisi’nin başlattığı çalışma kapsamında Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi güncellenecek. Milli Elektronik Mesajlaşma Platformu için yürütülen pilot proje kapsamında prototip geliştirilecek. İhtiyaç duyulan alanlarda siber güvenlik standartları oluşturulacak.
KAMUYA SOSYAL MEDYA REHBERİ
Kritik altyapılarda bilgi güvenliği yönetim sistemi hayata geçirilecek. Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapılarına yönelik tehditlere karşı siber istihbarat paylaşım ağı kurulacak. Siber tehdit istihbaratı sağlanan kaynaklar çoğaltılacak. Kamu kurumlarının Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya kullanımını düzenleyen rehber hazırlanacak.
ELEKTRONİK KİMLİK KARTI
Ofis, uygulamaya geçen elektronik kimlik kartına yönelik düzenleme çalışmalarını da tamamlayacak. Kimlik kartının tüm kimlik doğrulama uygulamalarında kullanılması sağlanacak. Bu çerçevede Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği yayınlanacak. Kimliklerin tüm kimlik doğrulama uygulamalarında kullanılması için pilot kurumlar ve iller belirlenecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, bir süre önce dijital kimlik kartlarına sertifika eklenmesi için çalışma başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde yürütülen çalışmayla yeni kimliklerle elektronik ortamda dokümanlar imzalanabilecek, ATM’lerden para çekilecek, ödeme yapılacak, noter ve sağlık hizmetleri alınabilecek.
Dijital Dönüşüm Ofisi, yurtdışı kaynaklı siber saldırıları önlemek amacıyla Milli Elektronik Mesajlaşma Platformu’nu hayata geçirmeye de hazırlanıyor.
TEK KİMLİK ÇOK İŞLEM
KAMU kurumlarının ve özel sektörün kimlik kartlarıyla entegrasyonunun sağlamasının ardından bankacılıktan noter, tapu, sağlık ve sigorta işlemlerine birçok alanda kimlik kartıyla güvenli doğrulama işlemi sağlanabilecek. Aynı zamanda uluslararası standartlarda elektronik imza altyapısına sahip olan kimlik kartlarının bu özelliği sayesinde her türlü elektronik imza işlemi, kimlik kartlarıyla yapılabilecek. Böylece 5070 Sayılı ‘Elektronik İmza Kanunu’na göre ıslak imzayla eşdeğer olan ve elektronik imza atılmasına imkan veren kimlikler sayesinde elektronik ortamda imza gerektiren her türlü işlem internet üzerinden gerçekleştirilecek. Bu durumun kötü amaçlı kullanılmaması içinde PIN ve biyometrik veri unsurları ile hem kimlik doğrulama hem de e-imza uygulaması yapılacak.
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