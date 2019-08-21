‘Milli iradeye ipotek’
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılarak yerlerine il valilerinin kayyım olarak görevlendirilmesine tepki gösterdi.
Karamollaoğlu, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden alınması milli iradeye ipotek koymaktır. Haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmayan kişilerin bu şekilde görevden alınması ne demokrasi ile bağdaşır ne de adaletle. İktidarın bu tavrı hakkı dikkate almadığı gibi halkı da dikkate almamaktır. Millet iradesine ipotek koymak kimseye bir şey kazandırmaz, seçimle gelenin seçimle gitmesi esas olmalıdır.”
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