Milli güreşçinin markası mahkemelik oldu
Devlet üstün hizmet madalya sahibi dünyaca ünlü milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı’nın güreşi bıraktıktan sonra turizm, seyahat ve ulaşım sektöründe kullandığı ve daha sonra da Mehmet Kocabaşoğlu ile Hakkı Mermi’ye sattığı “Dağıstanlı” markası mahkemelik oldu.
Hakkı Mermi’nin de markayı devretmesi üzerine “Dağıstanlı” markasının tek sahibi olan Mehmet Kocabaşoğlu, Hakkı Mermi’nin oğlu Murat Mermi’ye ait “Özlem Canlar Dağıstanlı” markasıyla “Dağıstanlı” markası arasında benzerlik olduğunu iddia ederek markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden silinmesine karar verilmesi için dava açtı.
MARKASINI TESCİL ETTİREN MİLLİ GÜREŞÇİ
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne dava açan Mehmet Kocabaşoğlu’nun iddiasına göre, milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı 28 Ocak 2013 tarihinde “Dağıstanlı” markasını Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TPE) tescil ettirdi. Spor hayatını bitirdikten sonra ticarete atılan Mustafa Dağıstanlı turizm, seyahat, ulaşım alanlarında çalıştı. “Dağıstanlı” markasını, şehirlerarası taşımacılık faaliyetlerini Samsun-İstanbul güzergâhında yıllarca ve ilk defa kullanan Mustafa Dağıstanlı, ticari sebepler nedeniyle adına tescil ettirdiği markayı” Haziran 2010’da Mehmet Kocabaşoğlu ve Hakkı Mermi’ye sattı. Hakkı Mermi de 14 Mayıs 2011’de “Dağıstanlı” üzerindeki tüm haklarını Mehmet Kocabaşoğlu’na devretti. Mehmet Kocabaşoğlu “Dağıstanlı” markasının tek sahibi oldu.
MARKANIN İPTALİ İLE SİCİLDEN TERKİNİNİ İSTEDİ
Dava dilekçesinde Hakkı Mermi’nin oğlu davalı Murat Mermi’nin sırf “Dağıstanlı” markası ile halen ekonomik bağlılık içinde olduğu izlenimi vermek için “Özlem Canlar Dağıstanlı” markasını TPE’de tescil ettirdiği belirtildi. Davacı Mehmet Kocabaşoğlu’nun avukatı, “Davalı Murat Mermi ayrıca “dagistanliturizm” adı ile bir internet sitesi de kurdu. Müvekkilim Mehmet Kocabaşoğlu’nun açtığı davayla internet sitesi alan adının iptaline karar verildi. Davalı Murat Mermi’nin tescil ettirdiği tek marka “Özlem Canlar Dağıstanlı” markası değildir. Murat Mermi “Samsun Özlem Canlar Dağıstanlı” markasını da tescil ettirmiştir. Bu markanın iptal ve sicilde silinmesine ilişkin müvekkil Mehmet Kocabaşoğlu’nun açtığı davayı mahkeme reddetmiştir. Müvekkil mahkemenin ret kararını İstinaf Mahkemesi’ne taşımıştır. Davalı markanın ilk sahibi Mustafa Dağıstanlı’nın Samsun’daki saygınlığı ve güvenilirliğinin de etkisi ile markanın yüksek ayırt edici nitelikte olduğunu bilebilecek durumdadır. Davalının tüm bunları bilmesine rağmen müvekkilin şirket ortaklığından çıkması akabinde “Dağıstanlı” markası ile iltibas kuracak şekilde (Birbirine çok benzeyen iki şeyin karışması) tescil ettirdiği “Özlem Canlar Dağıstanlı” markasının iyi niyetli bir tescil olduğundan bahsetmek mümkün değildir. Davalıya ait “Özlem Canlar Dağıstanlı” markasının hükümsüzlüğü ve marka sicilinden silinmesine karar verilmesini istiyoruz” dedi.
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