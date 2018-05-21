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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
21.05.2018 - 08:13, Son Güncelleme:

Milli güreşçinin markası mahkemelik oldu

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Milli güreşçinin markası mahkemelik oldu

Devlet üstün hizmet madalya sahibi dünyaca ünlü milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı’nın güreşi bıraktıktan sonra turizm, seyahat ve ulaşım sektöründe kullandığı ve daha sonra da Mehmet Kocabaşoğlu ile Hakkı Mermi’ye sattığı “Dağıstanlı” markası mahkemelik oldu.

Hakkı Mermi’nin de markayı devretmesi üzerine “Dağıstanlı” markasının tek sahibi olan Mehmet Kocabaşoğlu, Hakkı Mermi’nin oğlu Murat Mermi’ye ait “Özlem Canlar Dağıstanlı” markasıyla “Dağıstanlı” markası arasında benzerlik olduğunu iddia ederek markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden silinmesine karar verilmesi için dava açtı.

Milli güreşçinin markası mahkemelik olduMARKASINI TESCİL ETTİREN MİLLİ GÜREŞÇİ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne dava açan Mehmet Kocabaşoğlu’nun iddiasına göre, milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı 28 Ocak 2013 tarihinde “Dağıstanlı” markasını Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TPE) tescil ettirdi. Spor hayatını bitirdikten sonra ticarete atılan Mustafa Dağıstanlı turizm, seyahat, ulaşım alanlarında çalıştı. “Dağıstanlı” markasını, şehirlerarası taşımacılık faaliyetlerini Samsun-İstanbul güzergâhında yıllarca ve ilk defa kullanan Mustafa Dağıstanlı, ticari sebepler nedeniyle adına tescil ettirdiği markayı” Haziran 2010’da Mehmet Kocabaşoğlu ve Hakkı Mermi’ye sattı. Hakkı Mermi de 14 Mayıs 2011’de “Dağıstanlı” üzerindeki tüm haklarını Mehmet Kocabaşoğlu’na devretti. Mehmet Kocabaşoğlu “Dağıstanlı” markasının tek sahibi oldu.

MARKANIN İPTALİ İLE SİCİLDEN TERKİNİNİ İSTEDİ

Dava dilekçesinde Hakkı Mermi’nin oğlu davalı Murat Mermi’nin sırf “Dağıstanlı” markası ile halen ekonomik bağlılık içinde olduğu izlenimi vermek için “Özlem Canlar Dağıstanlı” markasını TPE’de tescil ettirdiği belirtildi. Davacı Mehmet Kocabaşoğlu’nun avukatı, “Davalı Murat Mermi ayrıca “dagistanliturizm” adı ile bir internet sitesi de kurdu. Müvekkilim Mehmet Kocabaşoğlu’nun açtığı davayla internet sitesi alan adının iptaline karar verildi. Davalı Murat Mermi’nin tescil ettirdiği tek marka “Özlem Canlar Dağıstanlı” markası değildir. Murat Mermi “Samsun Özlem Canlar Dağıstanlı” markasını da tescil ettirmiştir. Bu markanın iptal ve sicilde silinmesine ilişkin müvekkil Mehmet Kocabaşoğlu’nun açtığı davayı mahkeme reddetmiştir. Müvekkil mahkemenin ret kararını İstinaf Mahkemesi’ne taşımıştır. Davalı markanın ilk sahibi Mustafa Dağıstanlı’nın Samsun’daki saygınlığı ve güvenilirliğinin de etkisi ile markanın yüksek ayırt edici nitelikte olduğunu bilebilecek durumdadır. Davalının tüm bunları bilmesine rağmen müvekkilin şirket ortaklığından çıkması akabinde “Dağıstanlı” markası ile iltibas kuracak şekilde (Birbirine çok benzeyen iki şeyin karışması) tescil ettirdiği “Özlem Canlar Dağıstanlı” markasının iyi niyetli bir tescil olduğundan bahsetmek mümkün değildir. Davalıya ait “Özlem Canlar Dağıstanlı” markasının hükümsüzlüğü ve marka sicilinden silinmesine karar verilmesini istiyoruz” dedi.

 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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