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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
31.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Milli gemilere milli kumanda

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Milli gemilere milli kumanda

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ‘Savaş Yönetim Sistemi’ ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen Milli Savaş Yönetim Sistemi’nin (ADVENT SYS) ilk sürümü yayınlandı ve fabrika kabul testleri tamamlandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın yürüttüğü proje kapsamında HAVELSAN ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Araştırma Merkezi Komutanlığı (ARMERKOM) tarafından geliştirilen ADVENT SYS yazılımının fabrika kabul testleri başarıyla tamamlandı. Türk mühendislerce yaklaşık 6 milyon satır kod yazılarak geliştirilen sistem, ilk kez MİLGEM’in 4. gemisi olan TCG Kınalıada’ya kurulacak. İnşası devam eden ve gelecekte inşa edilecek tüm savaş gemilerinde kullanılacak yeni nesil milli savaş yönetim sistemi, aynı zamanda nisan ayında suyla buluşması beklenen Türkiye’nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu’da da kullanılacak.

HIZLI KARAR MEKANİZMASI

Komuta heyetinin komuta ve kontrol gereksinimlerini karşılayacak olan ADVENT SYS, birden fazla birime hep birlikte kendi kaynakları, silahları ve sensörlerini ortaklaşarak kullanarak harp etme yeteneği kazandıracak. Ani tepki gerektiren durumlarda donanmanın daha hassas ve daha hızlı karar vermesini sağlayacak sistem, tüm donanmanın daha koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Sistem, görev organizasyonu kapsamında durumsal farkındalığın sağlanmasına, tehdit değerlendirmesi ve önceliklendirilmesine, angajman planlamalarının yapılmasına ve bunların icrasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine destek verecek. Tam bütünleşik Taktik Data Link işlevlerine tüm operatör konsolları üzerinden erişimini mümkün kılan ve tek gemi yerine kuvvet odaklı çalışan ADVENT SYS, ağ destekli harekât yaklaşımının gerektirdiği tüm ihtiyaçlara cevap verebiliyor.

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