Milli gemilere milli kumanda
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ‘Savaş Yönetim Sistemi’ ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen Milli Savaş Yönetim Sistemi’nin (ADVENT SYS) ilk sürümü yayınlandı ve fabrika kabul testleri tamamlandı.
Savunma Sanayii Başkanlığı’nın yürüttüğü proje kapsamında HAVELSAN ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Araştırma Merkezi Komutanlığı (ARMERKOM) tarafından geliştirilen ADVENT SYS yazılımının fabrika kabul testleri başarıyla tamamlandı. Türk mühendislerce yaklaşık 6 milyon satır kod yazılarak geliştirilen sistem, ilk kez MİLGEM’in 4. gemisi olan TCG Kınalıada’ya kurulacak. İnşası devam eden ve gelecekte inşa edilecek tüm savaş gemilerinde kullanılacak yeni nesil milli savaş yönetim sistemi, aynı zamanda nisan ayında suyla buluşması beklenen Türkiye’nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu’da da kullanılacak.
HIZLI KARAR MEKANİZMASI
Komuta heyetinin komuta ve kontrol gereksinimlerini karşılayacak olan ADVENT SYS, birden fazla birime hep birlikte kendi kaynakları, silahları ve sensörlerini ortaklaşarak kullanarak harp etme yeteneği kazandıracak. Ani tepki gerektiren durumlarda donanmanın daha hassas ve daha hızlı karar vermesini sağlayacak sistem, tüm donanmanın daha koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Sistem, görev organizasyonu kapsamında durumsal farkındalığın sağlanmasına, tehdit değerlendirmesi ve önceliklendirilmesine, angajman planlamalarının yapılmasına ve bunların icrasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine destek verecek. Tam bütünleşik Taktik Data Link işlevlerine tüm operatör konsolları üzerinden erişimini mümkün kılan ve tek gemi yerine kuvvet odaklı çalışan ADVENT SYS, ağ destekli harekât yaklaşımının gerektirdiği tüm ihtiyaçlara cevap verebiliyor.
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