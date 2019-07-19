Milli fizikçiler madalyaları topladı
TÜRKİYE Milli Olimpiyat Fizik Takımı, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de 7-15 Temmuz’da düzenlenen ve 78 ülkeden yüzlerce lise öğrencisinin katıldığı 50’nci Uluslararası Fizik Olimpiyatları’ndan beş madalyayla döndü.
Nesibe Aydın Okulları öğrencisi Hadi Ertürk altın madalyaya ulaşırken, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Alkın Kaz ile Yunus Emre Parmaksız gümüş, Berkin Binbaş ve Mert Ünsal ise bronz madalya kazandı. Takım, mayısta Letonya’da yapılan Avrupa Fizik Olimpiyatları’nda da birinci olmuştu. Avustralya’da düzenlenen Asya Fizik Olimpiyatları’nda da Türk öğrenciler, bireysel olarak 3 bronz ve bir mansiyon almayı başarmıştı.
TAKIMI TÜBİTAK BELİRLEDİ
Uluslararası fizik olimpiyatlarına katılacak takım TÜBİTAK’ın düzenlediği ulusal yarışmalarda dereceye girmeyi başaran öğrenciler arasından seçiliyor. Letonya’da yapılan yarışmada Avrupa birincisi olan Türkiye Milli Fizik Olimpiyatı takımı da aynı şekilde TÜBİTAK’ın ülke genelinde düzenlediği yarışmalarda dereceye giren öğrenciler arasından seçilmişti.
DÜNYAYI FARKLI GÖRÜYORUM
- Hadi Ertürk (Türkiye Milli Olimpiyat Fizik Takımı Üyesi): “Olimpiyatlar eğlenceli geçti ve farklı insanlarla tanıştım. Sınava önceden hazırlandığımız için kendimizi çok stresli hissetmedik ve öyle bir ortamda bulunmanın tadını çıkardık. Güzel bir tecrübe oldu. Okulumda Uluslararası Bakalorya Programı okudum ve bu nedenle Michigan Eyalet Üniversitesi’nden tam bursla kabul aldım. Olimpiyatlar sayesinde Boğaziçi’ne sınavsız geçiş hakkım da var. Öğretmenlerimin tavsiyelerine göre karar vereceğim. Temel hedefim bütün ilgi alanlarımı birleştiren ve kendimi olabildiğince geliştirebileceğim bir alana yoğunlaşmak. Fiziği daha çok anladıkça dünyayı farklı bir perspektiften görmeye başladım. İleride fizikle ilgilenmesem bile bunun faydalarını mutlaka göreceğime inanıyorum.”
PRİNCETON’A KABUL ALDIM
- Alkın Kaz (Türkiye Milli Olimpiyat Fizik Takımı Üyesi): “Bu yıl takımımız Avrupa, Asya ve Uluslararası Fizik Olimpiyatları’nda başarıyla yarıştı. Bu süreçte zorlu fizik sorularına cevap verebilmek için sıkı çalıştık. Bunun sonucunda olimpiyatlardan madalyalarla dönüyoruz. Fizik olimpiyatları sayesinde dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Princeton’dan tam eğitim bursu aldım. Olimpiyatlar için çalışmasam bunun çok daha zor olabileceğini biliyorum. İleride elektrik-elektronik mühendisliği alanında uzmanlaşmak istiyorum.”
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