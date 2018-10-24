Milli Eğitim’den andımız temyizi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Danıştay 8. Dairesi’nin okullarda Öğrenci Andı’nın okutulmasına dönük iptal kararını dün temyiz etti ve yürütmeyi durdurma talep etti.
MEB’in temyiz talebi bir üst kurul olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda görüşülecek ve kurul kararı kesin nitelik taşıyacak. Danıştay 8. Dairesi, Türk Eğitim-Sen’in açtığı davada, Öğrenci Andı’nı kaldıran düzenlemeyi oyçokluğuyla iptal etmişti. Bu karar Danıştay 8. Daire Başkanı muhalif kalmıştı. Davalı MEB’in, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde kararı temyiz yolu açıktı. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesine göre MEB, Danıştay’ın esasa ilişkin bu kararına uygun işlem yapmak zorundaydı. Bu süre kararın bakanlığa tebliğinden itibaren 30 günü geçemiyor. MEB dün temyiz yoluna başvurdu. Kurul MEB’in temyizini kabul eder ve dairenin kararını kaldırırsa, Andımız okutulmayacak. Dairenin “Andımız okutulmasın” kararının uygulanmaması için MEB temyizde yürütmeyi durdurma da talep etti. Kurul, MEB’in temyizini reddederse, dairenin iptal kararı kesinleşecek. Aksi bir yeni düzenleme de olmazsa, Andımız tekrar okullarda okutulacak.
2009’DAN BUGÜNE DAVALIK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Danıştay’ı karşı karşıya getirilen ilköğretim okullarında 2013’e kadar her sabah öğrencilere derse girmeden okutulan “Öğrenci Andı”, 2009’dan bu yana sayısız defa davalık oldu. “Öğrenci Andı” dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından hazırlanarak, 10 Mayıs 1933 tarihli Milli Talim ve Terbiye Heyeti kararıyla uygulamaya konuldu. 1972, 1997 ve 2012’de değişikliğe uğrayan “Öğrenci Andı”, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 8 Ekim 2013 tarihli İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle kaldırıldı. Kaldırılmadan önce de kaldırıldıktan sonra da birçok sivil toplum kuruluşu ve vatandaş tarafından dava konusu yapılan “Öğrenci Andı” ile ilgili son sözü, MEB’in temyizi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu söyleyecek.
CHP: UYAP’TA BEKLETİLDİ
Erdoğan’ın Danıştay’ın ‘Andımız’ kararına ilişkin, “Şimdi mi aklınıza geldi?” açıklaması konusunda konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, şunları söyledi:
“Danıştay’ın bu kararı 5 yıl geciktirmesi gariptir, sıra dışıdır. Danıştay’ın bu kararı aylar önce aldığı ama UYAP’a işlemediği bilinen bir gerçektir. Erdoğan ile Bahçeli arasında yapılan ikili görüşmede, ittifak orada zedelenmiştir, bozulduğunu bilmem ama darbe almıştır. Danıştay’ın bu kararı bu görüşmenin akabinde UYAP’a koyduğu bilinen bir durumdur. Bu nokta bile düşündürücüdür, kuşku uyandırıcıdır. Milli ve manevi konuları siyasetin malzemesi yapmayı doğru bulmuyoruz. Andımızla ilgili 2013’te söylediğimiz yerdeyiz. Erdoğan çıksın, andımızın neresinden rahatsız olduğunu açıklasın.”
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