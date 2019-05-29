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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU/ANKARA
29.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Milli Eğitim Şûrası toplansın’

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
‘Milli Eğitim Şûrası toplansın’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eğitim sisteminde yapılan değişiklikleri eleştirerek ‘milli eğitim şûrası’ toplanmasını istedi.

Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şöyle dedi: “17 yıldır iktidardalar. 17 yıl içinde eğitim sistemimizi tam 15 kere değiştirdiler. Her gelen bakan alfabeden harf çekti, yeni bir isim duyurdu. Ülkemizin geleceğini 15 defa çöpe attılar. Tarih dersini zorunlu olmaktan çıkarıyorsunuz. Bu yanlıştan derhal dönün. Adını ‘Fatih’ koydukları bir projeyi allayıp pulladılar zamanında. Yavrularımıza tablet dağıttılar, yandaşlarını zengin ettiler. OECD’nin hazırladığı Eğitime Bakış Raporu’nda Türkiye, öğrenci başı eğitim harcamalarında OECD ülkeleri arasında en düşük seviyedeki ülkeler arasında yer alıyor. Bir öğrencimize yaptığımız harcama, OECD ortalamasının ancak üçte biri ediyor. Bugün Türkiye’de yaklaşık üç çocuktan biri okul öncesi eğitim görürken, bu oran OECD ülkelerinde yüzde 87 seviyelerinde. Niyet verimli ve kalıcı bir eğitim sistemi kurmaksa bunun yolu yöntemi bellidir. Milli Eğitim Şurası’nı toplayın. Şu görüşten, bu görüşten, şu partili, bu partili demeden işin uzmanlarını çağırın. Siyasi partilerden, sivil toplum kuruluşlarından, sendikalardan görüş alın. Hep beraber istişare ederek, kalıcı bir eğitim sistemi kuralım.”

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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