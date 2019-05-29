‘Milli Eğitim Şûrası toplansın’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eğitim sisteminde yapılan değişiklikleri eleştirerek ‘milli eğitim şûrası’ toplanmasını istedi.
Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şöyle dedi: “17 yıldır iktidardalar. 17 yıl içinde eğitim sistemimizi tam 15 kere değiştirdiler. Her gelen bakan alfabeden harf çekti, yeni bir isim duyurdu. Ülkemizin geleceğini 15 defa çöpe attılar. Tarih dersini zorunlu olmaktan çıkarıyorsunuz. Bu yanlıştan derhal dönün. Adını ‘Fatih’ koydukları bir projeyi allayıp pulladılar zamanında. Yavrularımıza tablet dağıttılar, yandaşlarını zengin ettiler. OECD’nin hazırladığı Eğitime Bakış Raporu’nda Türkiye, öğrenci başı eğitim harcamalarında OECD ülkeleri arasında en düşük seviyedeki ülkeler arasında yer alıyor. Bir öğrencimize yaptığımız harcama, OECD ortalamasının ancak üçte biri ediyor. Bugün Türkiye’de yaklaşık üç çocuktan biri okul öncesi eğitim görürken, bu oran OECD ülkelerinde yüzde 87 seviyelerinde. Niyet verimli ve kalıcı bir eğitim sistemi kurmaksa bunun yolu yöntemi bellidir. Milli Eğitim Şurası’nı toplayın. Şu görüşten, bu görüşten, şu partili, bu partili demeden işin uzmanlarını çağırın. Siyasi partilerden, sivil toplum kuruluşlarından, sendikalardan görüş alın. Hep beraber istişare ederek, kalıcı bir eğitim sistemi kuralım.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle