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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.02.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul tabelalarıyla ilgili düzenleme

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul tabelalarıyla ilgili düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), özel eğitim kurumlarında okulun resmi adının dışında başka bir isim kullanılamayacağı kararı alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni düzenleme, değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ile yargı kararları doğrultusunda güncellendi.

Yönetmelik ile Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile her tür ve derecedeki resmi, özel okul ve kurumların tanıtım uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmeliğin "tanımlar" maddesinde yer alan "adlandırma tabelaları", "amblem", "kurum", "kurum tanıtım uygulamaları", "logo", "yerleşim planı" ve "yerleşke (kampüs)" ibarelerinde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bakanlıklar Kurum Kimliği Rehberi'nde yer alan Bakanlığa ait görsellere göre düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, Bakanlığın logosu olarak kitap, meşale, ortasında çember içinde Türk bayrağının ay ve yıldızı, çevresinde tarihteki bağımsız 16 büyük Türk devletini simgeleyen 16 yıldızdan oluşan simgesinin kullanılacağı anlatıldı.

Yeni düzenlemede, Milli Eğitim Bakanlığınca, özel eğitim kurumlarında okulun resmi adının dışında başka bir isim kullanılamayacağı hükmüne de yer verilerek mevcut ifadeye açıklık getirildi.

 

 

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