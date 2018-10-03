Milli Eğitim Bakanlığı TYP ile personel alıyor! MEB güvenlik ve temizlik görevlisi alımı
İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde istihdam etmek üzere, güvenlik ve temizlik görevlisi alımı yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan başvurular bazı illerde tamamlansa da bazı iller için devam ediyor. Söz konusu ilanlara başvurmak isteyen vatandaşlar, başvuru koşulları ve diğer detayları merak ediyor. Peki, MEB personel alım başvurusu nasıl yapılır? TYP başvuru şartları neler?
Yeni eğitim döneminde okulların ve çevresinin daha güvenli ve temiz olması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, güvenlik ve temizlik görevlisi alımı yapılacak. İŞKUR'un TYP programı üzerinden alınan başvurular halen devam ediyor. İşte, konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar...
MEB TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI
MEB bünyesindeki okullarda çalışacak "MEB bakım onarım ve temizlik" personeli alımı için başvurular başladı. Söz konusu "MEB bakım onarım ve temizlik" personeli ilanına başvuru yapmak İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor.
MEB GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI
MEB bünyesindeki okullarda çalışacak "MEB Güvenlik" personeli alımı için başvurular belirli illerde başladı. Söz konusu "MEB Güvenlik" personeli ilanına başvuru yapmak için İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor.
AÇIK İLANLARI GÖRMEK VE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Not: Yukarıdaki sayfayı açtıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan "TYP Numarası bölümüne mouse ile tıkladıktan sonra "ARA" bölümüne gelerek tıklayın. Daha sonra açık ilanlar karşınıza çıkacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
Kuruma kayıtlı işsiz olmak ve güvenlik görevlisi olarak iş arayan statüsünde olmak (Güvenlik görevlisi ilanı için)
18 yaşını tamamlamış olmak
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
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