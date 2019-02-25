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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (İHA)
25.02.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı: Detaylı çalışmalarımız var, Mart ayında ilan edeceğiz

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar arasındaki imkan ve farklılıkların azaltılacağına işaret ederek, "Yakında da ilan edeceğiz, Mart ortasında. Birkaç ay içerisinde ortaya koyacağımız büyük bir veri yönetim sistemiyle de ne demek istediğimizi belki daha somut olarak anlatma ihtimalimiz ortaya çıkacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Swiss Otel'de düzenlenen AB Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen 2023 Eğitim Vizyonu çalıştayında konuştu. 2023 eğitim vizyonunun Türk eğitim sisteminde zemin, şekil, amaç ve yapı arasındaki makasın açılmasına izin vermemek olduğunu belirten Selçuk, "Türkiye'nin küresel rekabet gücü konusundaki konumunu geliştirmek. Dünya barışı ve insanlık onuru için her zaman gereğini yapacak nitelikli insanlar yetiştirmek olarak ifade edilebilir" dedi. Oyunun ortasında kuralı değiştirmeden ilerlemeye gayret ettiklerini anlatan Selçuk, teori ve pratiğin bir arada olmasıyla ilgilendiklerini ifade etti.

Yol haritasının canlı bir mahluk olduğunu anlatan Selçuk, asıl olanın bu omurgayı takip etmek olduğunu kaydetti. 'Nasıl bir insan yetiştirileceği' konusunun önemine dikkati çeken Selçuk, "Bugünkü yaptığımızı yapmaya devam edersek çağın ruhunu yakalama konusunda ciddi sıkıntılar yaşayacağımız açık. Bu çağ çok farklı çünkü üssel bir değişimi beraberinde getiriyor. Biz dünyanın nereye gittiği konusunda daha uyanık olmak zorundayız" diye konuştu.

Selçuk, önümüzdeki yılların hatta daha sonrasının da çözümleriyle ilgilenmeye çalıştıklarını belirterek, "Bugünkü çocuklarımız için elbette bir şeyler yapıyoruz, yapacağız ama doğmamış çocuklarımız için de sorumluluklarımızın olduğunun farkındayız. Türkiye'nin 40 sene sonrası için neyi nasıl hazırlayacağımızı, çocuklarımıza cevap olarak hazırlamış olmak durumundayız" şeklinde konuştu.

Sistem tasavvurunun yeniden inşasının çok önemli olduğunu vurgulayan Selçuk, ilerleme süreçlerinin gözden geçirileceğini anlattı. Eğitimsel olarak teknolojinin kazandırdığı imkanların kullanılacağını söyleyen Selçuk, "Çocuklarımız bugünkü suni gündemlerin içerisinde tutmak istemiyoruz ve çocuklarımızın hayatına dokunduğumuz sorumluluğumuzun farkındayız. Onların kendi potansiyellerini açığa çıkarmak en önemli hedeflerimiz arasında. 'Araçlarda zengin, amaçlarda fakir olmak' bizim en son isteyeceğimiz şey" dedi.

Selçuk, eğitimin dışarıdan dayatılan bir tanım olmaktan çıkması gerektiğini kaydederek, eğitimin anlamsal boyutuna vurgu yapılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye olarak hedefin büyük olduğunu anlatan Selçuk, eğitimsel kalitenin artırılması gerektiğini ifade etti. Selçuk, "Bize orta gelir tuzağı olarak ifade edilen kavramın aslında orta gelir değil, orta eğitim tuzağı olduğunu fark etmek zorundayız. Eğer eğitimimiz orta ise ekonomimiz orta olacaktır" ifadelerini kullandı.

Eğitimin önemine işaret eden Selçuk, "Bizim bütün süreçlerde yapmak istediğimiz şey, okullarımız arasındaki imkan ve farklılıkları azaltmak. Okulu çok önemsiyoruz. Detaylı çalışmalarımız var. Yakında da ilan edeceğiz, Mart ortasında. İçinde bulunduğumuz çağda veri yönetmek ile ilgili bakış açımız bu konuda hemen birkaç ay içerisinde ortaya koyacağımız büyük bir veri yönetim sistemiyle de ne demek istediğimizi belki daha somut olarak anlatma ihtimalimiz ortaya çıkacak" diye konuştu.

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