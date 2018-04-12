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    Erdoğan yanına çağırmıştı… Bakan ilk kez konuştu

    Hürriyet Haber
    12.04.2018 - 11:44 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Türk gençliği deizm’e kayıyor” yönündeki haberleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti'nin son grup toplantısında Yılmaz'ı kürsüye çağırarak konu hakkında bilgi almıştı.

    CNN Türk canlı yayınında konuşan İsmet Yılmaz şunları söyledi:

    Böyle bir program bizim bakanlığımız tarafından yapılmamıştır. Yapan kim? Konya'da 2 tane sivil toplum kuruluşu. Konya'da 4 Mart tarihinde, Konya öğretmenevinde bir program gerçekleştiriliyor. Bu programa din kültürü ve ahlak bilgisiyle, imam hatip lisesinin meslek dersi öğretmenlerinden oluşan 50 katılımcı öğretmen, 5 grup halinde müzakereler icra edilmiş. Buralarda 'Öğrencilerden ne gibi sorular geliyor, bu sorulara nasıl cevap verelim'

    Bizimle ilgili kısım, öğretmenlerimizin katılmasına müsaade eder misiniz diyerekten, 'katılsınlar' demişiz. Onun üzerine Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katılımı söz konusu.

    Bir, bunların sonuç raporu yayınladı, sonuç raporu gerçekleri ifade etmiyor, bilimsel gerçeklere dayanmıyor. Hangi bilimsel araştırma yapıldı da bu öne çıkarıldı? Peki Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında söylediği aynen bizim de görüşümüzdür.

    'Türk gençliğinin deizme kaydığını söylemek densiz bir uydurmadır, Türk genci dinine, kültürel emanetlerine sadıktır' diyor. Biz de aynen katılıyoruz.

    Bu ülkenin gençliğinin kodlarında, genlerinde, vatan sevgisi, yerel ve milli değerler vardır. Bunun hayatı pahasına bu değerleri savunacağını 15 Temmuz'da göstermiştir.

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    Etiketler: Milli Eğitim Bakanı , gündem
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