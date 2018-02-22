Milli dansçı için kan bağışı yapılacak

Bursa'da Kızılay ve BTSO Anadolu Lisesi ortak bir kampanya ile, lösemi hastası olan milli dansçı için donör bulmayı hedefliyor. BTSO Anadolu Lisesi Cuma günü Kaan Özelçam için kan bağışı etkinliği yapacak. BTSO Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı yaptığı açıklamasında, "Kaan bizim evladımız, henüz 15 yaşında. Elimizde olan bir şey ile yani 3 tüp kan ile Kaan'ı hayata geri döndürebiliriz. Cuma günü okulumuzda gerçekleşecek olan kan bağışı kampanyasında bugün Kaan için yarın başka hayatlar için bir görev" dedi.

Milli dansçı için Cuma günü 10.00 ile 19.00 arasında BTSO Anadolu Lisesi'nde kan bağışı gerçekleştirilecek.



