Milli boksörün 3 yıllık evliliği bitti

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, 25 Mayıs 2015 tarihinde evlenen Sinan Ulutürk ile Leyla Süleymanova çiftinin bu evliliklerinden çocukları olmadı. İddiaya göre davacı Sinan Ulutürk ile davalı Leyla Süleymanova’nın evlilik hayatında fikren ve ruhen anlaşmazlıklar yaşandı.

Bir süre sonra ayrı yaşayan çift boşanma karar verdi. Sinan Ulutürk mahkemeye sunduğu dilekçede davalı eşiyle boşanma konusunda anlaştıklarını ve boşanmak istediğini belirtti.

Çiftin mahkemeye sunduğu protokole göre birbirlerinden herhangi bir maddi-manevi tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı. Davanın Çarşamba günü (dün) görülen ilk duruşmasına davacı Sinan Ulutürk ile davalı eşi Leyla Süleymanova katıldı.

Mahkeme hakiminin “boşanmakta kararlı mısınız?” sorusu üzerine söz alan Sinan Ulutürk, “Davalı ile anlaştık. Karşı taraftan herhangi bir maddi-manevi tazminat, nafaka veya mal rejiminden kaynaklı bir alacağım yoktur. Boşanmamıza karar verilsin” dedi.

Leyla Süleymanova da, “Protokol hükümlerine göre boşanmamıza karar verilsin” diye konuştu. Çiftin talebini değerlendiren mahkeme, çiftin anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi.

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