Milli Ağaçlandırma Günü nedir, ne zaman kutlanacak?
Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada gündeme gelen Milli Ağaçlandırma Günü’nün tarihi için açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı genelgeyle Milli Ağaçlandırma Günü’nün tarihini ilan etti. Peki, Milli Ağaçlandırma Günü nedir, ne zaman kutlanacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti.
Abdullah Enes Şahin, Twitter'da "Bir fikrim geldi. Biz neden 'Ağaç Dikme Bayramı' ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, çoluk çocuk maaile, 82 milyon ağaç dikelim. Hem dünyaya örnek olalım hem gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım." paylaşımında bulunmuştu.
Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız." ifadelerine yer vermişti.
MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ TARİHİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genelgede 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan ederek, şunları kaydetti:
"Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla; milletimizin de desteği ile her yıl 11 Kasım gününün 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kutlanması uygun görülmüştür.
Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliği kapsamında tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."
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