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    Meclis'te kura çekimi

    TBMM (AA)
    28.06.2018 - 17:09 | Son Güncelleme:

    Meclis'te milletvekillerinin kullanacağı odalar için kura çekimi yapıldı.

    TBMM Divan Salonu'ndaki kura çekimine, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Hakkı Polat, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Bal, partilerin grup müdürleri, temsilcileri, bazı danışmanlar ve diğer ilgililer katıldı.

    Mecliste kura çekimi

    Boş bulunan 331 milletvekili odası için yapılan kura çekimine, 271 yeni seçilen milletvekilinin isimleri ile 26. Dönem'de milletvekili olan ve yeniden seçilen ancak odasını değiştirmek isteyen 2 milletvekilinin isimleri dahil edildi. TBMM yetkilileri, 58 odanın eksik olduğunu ve bu odaların hazırlanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Kura çekiminde, olası itirazlar göz önünde bulundurularak görüntü ve ses kaydı yapıldığı bildirildi.

    Mecliste kura çekimi

     

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