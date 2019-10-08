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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
08.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Milletvekillerini uyardı: ‘İttifakı koruyun’

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Milletvekillerini uyardı: ‘İttifakı koruyun’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlık tartışmalarına ilişkin olarak, “Artık yeni politika üretemedikleri, Türkiye’yi yönetemedikleri için ana muhalefete savaş açıyorlar. Biz o savaşa dahil olmayacağız ve milletin refahı için mücadeleye devam edeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, milletvekillerini millet ittifakı tartışmaları konusunda “İttifakı korumalıyız” diye uyardı.

CHP’nin üç günlük Abant kampında ekonomiden, dış politikaya kadar birçok konu başlığı değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre, toplantının basına kapalı kısmında parti politikası üzerine tartışmalar oldu. CHP’nin önümüzdeki günlerde TBMM’ye gelecek yeni Suriye tezkeresinin Genel Kurul’da yapılacak oylamalarında nasıl bir tavır alacağı da konuşuldu. “İktidarla karşı karşıya olunan konular başka, Türkiye’nin menfaatlerini öngördüğümüz konular başka. Dış politikaya bu pencereden bakılmalı” görüşü benimsendi. Bu çerçevede “Türkiye’nin olası bir operasyonda menfaati nedir, Türkiye’nin toprak bütünlüğü ve Ortadoğu’da istikrarlı varlığı ile ilgili sağlanacak fayda nedir, askerlerimizin can güvenliği var mı” gibi sorulara yanıt aranacak.

‘DOKUNULMAZLIK’ YORUMU

Kılıçdaroğlu, toplantıda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çıkışıyla başlayan ‘dokunulmazlık’ tartışmasına da değinerek, “Sonuna kadar her şeyle mücadele edeceğiz. Bu tamamen kendi politikalarının tıkandığını, artık yeni politika üretemediklerini, Türkiye’yi yönetemediklerini gösteriyor. Bunun için ana muhalefete savaş açıyorlar. Biz o savaşa dahil olmayacağız ve milletin refahı için mücadeleye devam edeceğiz. Tek adım geri atmayacağız” dedi.

RAPORLARI BEĞENMEDİ

Toplantıda, milletvekillerinin, CHP’nin belediye başkanı veya milletvekili çıkartamadığı Anadolu ilerinde yaptığı çalışmaların raporları da ele alındı. Raporlardan memnun kalmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Size kanaat önderi ile görüşmenizi söylemiştim, ama siz seçimle işbaşına gelenlerle bir araya gelmişsiniz” diyerek aynı illere bir kez daha gidilmesini istedi. Kılıçdaroğlu, “Anadolu’ya daha çok gideceğiz. Gidip vatandaşa ekonomiyi anlatacağız, nasıl fakirleştiğini anlatacağız” diye konuştu.

BOZMAK İSTİYORLAR

Kılıçdaroğlu ittifak tartışmaları ile ilgili de “Hepimiz bu ittifaka özen göstermeliyiz. İttifakı korumalıyız. Daha fazla hassasiyet göstermeliyiz. Çünkü bu ittifakı bozmak istiyorlar. Özellikle iktidar rahatsız ve ittifakı bozmak istiyor. Buna fırsat vermemeliyiz. Ben vermiyorum sizin de vermediğinizi görüyorum. Ben hem Meral Akşener hem de Temel Karamollaoğlu ile görüşüyorum. Bizim aramızda herhangi bir sorun yok” diye açıklama yaptı.

BAŞKANLAR SİYASET YAPMAYACAK

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, belediyelerin parti içi tartışmalardan uzak durması gerektiğini belirterek, “Belediye başkanlarını bu konuda uyardım daha önce. Başkan yardımcıları veya belediye meclis üyeleri siyaset yapmayacaklar. Partide siyaset yapmak isteyen koltuğunu, makamını bırakacak” dedi. Kılıçdaroğlu, bütün CHP’li belediyelerin 6 aylık performanslarının mercek altına alınacağını ifade ederek, “Genel merkez bünyesinde Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi oluşturduk. Bu merkez; bütçe gerçekleşmelerini, vaatlerin yapılıp yapılmadığını ve halk memnuniyetlerini ölçerek, belediyelerin 6 aylık durumunu analiz edecek” dedi.

‘TELEFONA ÇIKMIYORLAR’

Milletvekilleri kampta belediye başkanlarından “Taleplerimizi iletmek için aradığımızda belediye başkanları telefonlarımıza çıkmıyor” diye yakındı.

Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

“Öyle şey mi olur? Onlar başarılı olacak ki, parti başarılı olsun. Uyaracağım. Ama kulağıma geliyor, milletvekillerinin de haksız talepleri oluyor. Belediye başkanlarını ve belediyelerimizi istihdam ve iş konusunda sıkıştırmak doğru değil. Belediyeler illeri yönetmek için varlar. Bu konuda vatandaşımızın sesine illa kulak verecekler ama belediyelerimizin daha verimli çalışması konusunda da biz yardım edeceğiz. İnsanlara iş bulmak yerel yönetimlerden önce merkezi hükümetin görevidir. Bunun da farkında olalım.”

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