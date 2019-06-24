Milletvekili mühürlü zarflar da geçerli
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) dün AK Parti ve CHP’nin talebi üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi oylaması sürerken, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılı zarf içindeki oyların geçerli sayılmasına karar verdi. YSK bu kararla mühür karmaşasını noktaladı. YSK kararı ışığında, geçen seçimlerden kalan ve ‘milletvekili seçimi mührünü taşıyan’ zarflar da geçerli sayılacak.
İKİ PARTİDEN İTİRAZ
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel ve CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, dün oylama sürerken, İstanbul’da bazı ilçedeki sandıklarda oy zarflarının yanlış mühürlendiğine, bazılarına birden fazla mühür basıldığına dikkat çekerek, bu durumun “seçmen iradesini sakatlamayacağı” görüşüyle bu zarflardan çıkan oyların da geçerli sayılması için ayrı ayrı YSK’ya başvurdular.
İki dilekçede de yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, değişik ilçelerde mühürlerin yanlış kullanılması nedeniyle bazı karışıklıklar yaşandığı, birçok ilçede zarflarda milletvekili genel seçiminden kalan mühürlerin kullanıldığı, bazı ilçelerde oy torbalarından mühürsüz zarfların çıktığı, bazı zarflarda mürekkebin diğer tarafa da geçmesi nedeniyle ikiden fazla mühür bulunduğunun tespit edildiği vurgulandı. Her iki temsilci de bu durumdaki zarflardan çıkan oyların geçerli sayılması yönünde talepte bulundular.
SANDIKLAR KAPANMADAN KARAR
YSK, AK Parti ve CHP temsilcilerinin dilekçelerini derhal işleme koydu ve saat 14.00’te karar için toplandı. İki saat süren toplantıda itirazlar kabul edildi. İstanbul’da sandıkların kapanmasına bir saat kala bu tip zarflardan çıkan oyların da geçerli sayılmasına nihai olarak karar verilmiş oldu. AK Parti’nin, Seçim Yasası’nda yaptığı son değişiklikle mühürsüz oy ve zarfların geçersiz olacağı düzenlemesi de kaldırılmıştı.
BİR ÜYEDEN KARŞI OY
YSK’nın mühür kararı oyçokluğu ile alındı. YSK üyesi İlhan Hanağası, seçimin sadece İstanbul’da yapıldığı, mühürsüz, birden fazla mühürlü, yanlış mühürlü zarf iddialarının sadece İstanbul’daki üç ilçeye ait olduğu, ilçe seçim kurullarınca da gerekli kararların verildiği için YSK’nın ayrıca karar vermesine gerek olmadığı görüşüyle karşı oy verdi.
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