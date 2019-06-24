Milletvekili mühürlü zarflar da geçerli

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMilletvekili mühürlü zarflar da geçerli
GeriGündem Milletvekili mühürlü zarflar da geçerli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Oya ARMUTÇU/ANKARA
24.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Milletvekili mühürlü zarflar da geçerli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milletvekili mühürlü zarflar da geçerli

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) dün AK Parti ve CHP’nin talebi üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi oylaması sürerken, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılı zarf içindeki oyların geçerli sayılmasına karar verdi. YSK bu kararla mühür karmaşasını noktaladı. YSK kararı ışığında, geçen seçimlerden kalan ve ‘milletvekili seçimi mührünü taşıyan’ zarflar da geçerli sayılacak.

İKİ PARTİDEN İTİRAZ

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel ve CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, dün oylama sürerken, İstanbul’da bazı ilçedeki sandıklarda oy zarflarının yanlış mühürlendiğine, bazılarına birden fazla mühür basıldığına dikkat çekerek, bu durumun “seçmen iradesini sakatlamayacağı” görüşüyle bu zarflardan çıkan oyların da geçerli sayılması için ayrı ayrı YSK’ya başvurdular.

İki dilekçede de yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, değişik ilçelerde mühürlerin yanlış kullanılması nedeniyle bazı karışıklıklar yaşandığı, birçok ilçede zarflarda milletvekili genel seçiminden kalan mühürlerin kullanıldığı, bazı ilçelerde oy torbalarından mühürsüz zarfların çıktığı, bazı zarflarda mürekkebin diğer tarafa da geçmesi nedeniyle ikiden fazla mühür bulunduğunun tespit edildiği vurgulandı. Her iki temsilci de bu durumdaki zarflardan çıkan oyların geçerli sayılması yönünde talepte bulundular.

SANDIKLAR KAPANMADAN KARAR

YSK, AK Parti ve CHP temsilcilerinin dilekçelerini derhal işleme koydu ve saat 14.00’te karar için toplandı. İki saat süren toplantıda itirazlar kabul edildi. İstanbul’da sandıkların kapanmasına bir saat kala bu tip zarflardan çıkan oyların da geçerli sayılmasına nihai olarak karar verilmiş oldu. AK Parti’nin, Seçim Yasası’nda yaptığı son değişiklikle mühürsüz oy ve zarfların geçersiz olacağı düzenlemesi de kaldırılmıştı.

BİR ÜYEDEN KARŞI OY

YSK’nın mühür kararı oyçokluğu ile alındı. YSK üyesi İlhan Hanağası, seçimin sadece İstanbul’da yapıldığı, mühürsüz, birden fazla mühürlü, yanlış mühürlü zarf iddialarının sadece İstanbul’daki üç ilçeye ait olduğu, ilçe seçim kurullarınca da gerekli kararların verildiği için YSK’nın ayrıca karar vermesine gerek olmadığı görüşüyle karşı oy verdi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bu sabah panoya asıldı... İl Seçim Kurulu, resmi olmayan İstanbul seçim sonuçlarını açıkladı
İstanbul seçimini yaptı... İşte sonuçlar
İşte İstanbul'un ilçelerindeki oy oranları
'Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir'