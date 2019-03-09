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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.03.2019 - 17:42, Son Güncelleme:

"Milletin iradesinden başka hiçbir irade geçerli değildir"

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"Milletin iradesinden başka hiçbir irade geçerli değildir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz siyasi geleneğimizin gereği, bu memlekette aldığımız siyasi terbiye ve yolumuz gereği her şeyden önemli olarak sandığı görürüz. Milletin iradesinden başka hiçbir irade bizim için geçerli değildir. Sandık ne diyorsa başımızın üstüne." dedi.

Sakarya'nın Hendek Spor Salonu bahçesinde düzenlenen Cumhur İttifakı Hendek Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin son 6 yıllık süre içerisinde çok vahim olaylarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Milletin iradesinden başka hiçbir irade geçerli değildir


Türkiye'nin büyük badirelerden geçtiğini belirten Kurtulmuş, MİT hadisesi, Gezi, 17-25 Aralık, 6-7 Ekim olaylarının ardından 15 Temmuz darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ve milletin ferasetiyle aşıldığını vurguladı.

Yaşananların başka bir Avrupa ülkesinde olması durumunda ortada ne bir hükümet ne de bir devlet kalacağını dile getiren Kurtulmuş, "Biz siyasi geleneğimizin gereği, bu memlekette aldığımız siyasi terbiye ve yolumuz gereği her şeyden önemli olarak sandığı görürüz. Milletin iradesinden başka hiçbir irade bizin için geçerli değildir. Sandık ne diyorsa başımızın üstüne, sandıktan çıkan sonuca rıza gösteririz. Biz Cumhuriyet Halk Fırkası gibi değiliz.
Sandıktan 1946'da Demokrat Parti çıkmasına rağmen ali cengiz oyunuyla Cumhuriyet Halk Fırkası'nı birinci çıkartmayız. Biz 1960'da CHP zihniyetinin yaptığı gibi yenemedikleri Menderes'i dar ağacına gönderenlere alkış tutmayız. Biz 12 Eylül'de siyasetin yolunu kesip iktidarları paletlerin şakırtılarıyla değiştirmek isteyenlere asla selam durmayız. 28 Şubat'ta olduğu gibi milletin helal oylarıyla seçilmiş iktidarın, ancak yine milletin oylarıyla değiştirilebileceğine inanırız. Tankların karşısında selam durmaz, postal yalayıcılığı yapmayız." şeklinde konuştu.

"Şimdi diyorlar ki niye beka meselesi var?" ifadesini kullanan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bekasını tehdit eden bu olayların içerisinde bazı siyasetçiler olmasın, vallahi billahi de biz bekadan bahsetmeyiz. Birkaç örnek vereyim, 'Zulüm 1453'te başladı' yazısını duvarlara yazıp İstanbul'un Taksim Meydanı'nda ecdada meydan okuyan o güruha desteği veren kimdi? Siyasetçiler var mıydı destek veren? CHP'nin milletvekilleri o günlerde meydanlara gidip destek verdiler mi? 28 Mayıs en üst noktası, tarih vererek, kayıttan söylüyorum. 4 Haziran'da CHP'nin Grup Toplantısı'nda Sayın Genel Başkanları diyor ki, 'Gezi Parkı eylemlerinde Türkiye'nin özgürlüğü için mücadele eden genç evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum.' Bunu ben söylemiyorum."

"Kobani olayları için halkı sokağa çıkartan, sokağa davet eden terörün gölgesindeki parti değil mi?" diye soran Kurtulmuş, "Ayrıca Hendek olaylarının bir şekilde arkasında duran, her vesileyle terör gruplarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde savunan dağın gölgesindeki bu siyasetçiler değil mi? Siz böyle davranmayın, biz de bekadan bahsetmeyelim. Bizim için asıl olan sandıktır. Diyoruz ki, milletimiz nasıl bu 6 tane önemli olayda milli iradenin yanında durduysa, istiklalinin ve istikbalinin yanında durduysa Allah'ın izniyle bu seçimlerde de sandıklarda Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifaka geçit, yol, oy vermeyecek ve onları seçmeyecektir." dedi. 

"KÜLAHIMIZA ANLATIN, HER ŞEY ÇOK AÇIK"

Kurtulmuş, her partinin istediğiyle ittifak kurabileceğini dile getirerek, "Ancak ittifaklar masa başında siyasi partilerin yöneticileri, liderleri tarafından kurulmaz. Bizim Cumhur İttifakı olarak avantajımız ne? Biz masa başında şurası sana, burası bana pazarlığıyla bir ittifak kurmadık. İttifak zaten 15 Temmuz gecesinde gaza meydanlarında kuruldu, Allahuekber nidalarıyla kuruldu, milletin gönlünde yer etti." ifadelerini kullandı.

Karşılarında da bir ittifakın olduğunu anımsatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"CHP, HDP, İP, SP, dört parti yan yana gelmiş. Bu partilerin bırakın sıradan seçmenini, yöneticilerine deseniz ki, 'Alın şurası masa, elinize de birer kağıt verdik, Türkiye ile ilgili ortak 4 cümle söyleyin' vallahi de billahi de 4 tane ortak cümle kullanamazlar. Hayatı boyunca CHP zihniyetiyle mücadelesini ömrüne adamış olan Erbakan Hoca'nın devamı olduğu iddiasındaki insanlar nasıl olacak da CHP'ye oy verecek? Hayatı boyunca milliyetçi fikirler içerisinde olduğunu iddia eden İP'e oy veren kardeşlerimiz nasıl olacak da HDP'ye oy verecek? Nasıl olacak da CHP'nin kemalist, Atatürkçü, vatansever seçmeni ayrılıkçı olan bir HDP'ye oy verecek? Lafa gelince diyorlar ki, 'Biz İP ile CHP olarak beraber iş yapıyoruz, ortaklık yapıyoruz.' Külahımıza anlatın, her şey çok açık." 

"FETÖ İLE MÜCADELEMİZ YAMAN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hem Türkiye'nin hem Sakarya'nın hem de Hendek'in çok büyük ilkler, yenilikler ve güzellikler yaşadığını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile birlikte sistem değişikliğinin gerçekleştirildiğini belirten Yavuz, badirelerin, krizlerin ve kaosların kaynağını ortadan kaldırdıklarını aktardı.

"Zillet ittifakı"nın partilerinin Türkiye'yi yeniden o krizli, kaoslu günlere döndürmeye çalıştığını savunan Yavuz, "Oysa iki parti yan yana geldi Cumhur ittifakı'nı teşekkül ettirdi. İnşallah sizlerin desteğiyle bu bereketli ittifak yol almaya devam edecek ve tekerleğin tümsekte kalmasını önlemiş olacağız. Yeniden o eski krizli, kaoslu günlere dönmenin yollarını kapatmış olacağız. FETÖ ile mücadelemiz yaman bir şekilde devam edecek. PKK'nın belini kırdık, hepten inşallah kurutmuş olacağız." şeklinde konuştu. 

"HER SEÇİM ADETA BİR GÜVEN OYLAMASIDIR"

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül ise Cumhur İttifakı'nın birliktelik ruhuyla, Türkiye'nin 21. yüzyılda lider ülke olması hedefine katkı sağlayan, madden, manen yanında olanlara teşekkürlerini iletti.

Belediye seçimleriyle beka meselesinin çok bağlantılı olduğunu aktaran Bülbül, "Her seçim adeta bir güven oylamasıdır. Bugün 'belediye seçimleri
vasıtasıyla surda bir gedik açarsak, bunun üzerinden nasıl yürünür'ün hesabı güdülüyor. Türkiye'de bir beka meselesinin, bir sıkıntının olduğunu anlamak için illa PKK ile işbirlikçi, uzantı olan HDP'nin eş başkanının 'Kürdistan' lafını kullanarak, 'burada biz kazanacağız, Batı'da da AK Parti'ye MHP'ye kaybettireceğiz' demesi mi gerekiyor? Mesele açık, tezgah ortada." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Kenan Sofuoğlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce ve Hendek Belediye Başkan Adayı Ali Kemal Sofu ile partililer katıldı. 

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