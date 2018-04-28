'Milletin imzası yoksa ben de yokum'

Akşener, özetle şunları söyledi: “CHP Genel Başkanı’na ve 15 değerli milletvekili kardeşime teşekkür ediyorum. ‘Güneş Motel’ iftirasında bulunanların hepsine misliyle iftiralarını iade ediyorum.



TARİH ONLARI YAZACAK

Bu kardeşlerimiz, demokrasiye yol açan İyi Parti’nin abidik gubidikle seçime girmesini engellemeye kalkışan Adalet ve Kakınma Partisi Genel Başkanı ve yöneticilerinin tuzağını, yargıya müdahalesini boşa çıkararak fedakârlıkta bulundular. Belki bizi tarih yazmayacak ama onları yazacak. Türkiye’de demokrasinin önünü açan kahramanlar olarak yazacak. Onların saçının teline zarar getirilmesi halinde uzatılan parmakları kırmazsam Meral değilim. Grup kurmuş durumdayız; ama grup kurulmasında yardımı olan arkadaşlarımızın imzasıyla aday gösterilmek istemiyorum. Sözüm var, 100 bin imzayla aday olacağım. Vatandaşın, aziz milletimin aday göstermek için imzası yoksa ben de yokum.”