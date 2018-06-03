“Türkiye zor bir döneme girdi. Dünya zor bir döneme girdi. Türkiye bu zor durumlardan olağanüstü çözümlerle çıkacaktır. Özeti, Vatan Partisi’nin gülleri geldi….Atatürk’ün programı yine Türkiye’nin önündedir. Bir iktidar mücadelesine giriyoruz. Türkiye’nin birikimini Türk milletinin değerlendirmesine sunuyoruz. Milletimizden yetki istiyoruz.



SİLİVRİ DUVARLARINI YIKTIK

Tecrübemizle, gençliğimizle, programımızla, başarılarımızla yetki istiyoruz. Biz Silivri duvarlarını yıkmış partiyiz. Biz hapishanelerden çıktık, o hücrelere gireceğini söylediğimiz Fetullah’ın hâkimleri o hücrelerde yatıyor. Bunu da başardık. CHP’nin bildirgesinde acıyla, üzüntüyle okuyoruz. TBMM’de iki tane komisyon kuracaklarmış. Birinde Ermeni 1915 olaylarını inceleyeceklermiş. Öbüründe de Dersim olaylarını inceleyeceklermiş. Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde bu işi kökünden çözdük. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında, bu konuda yetkili bir mahkeme kararı yoktur dedi. Mahkeme kararı yok, soykırım yok.



BAHÇELİ’YE AF ELEŞTİRİSİ

Sayın Bahçeli bayramdan önce bir genel af çıkartma arzusunda olduğunu dile getirdiler. Devlet Bahçeli yolsuzluk suçu işleyenleri, kamuyu soyanları affetme peşinde. Bahçeli’yi millet önünde hesap vermeye çağırıyorum. Hangi cüretle siz kamu malını çalanları, kamu kaynaklarını özel çıkarı için kullananları ve devletin hazinesini soyanları affetmeye kalkıyorsunuz.



SORUNLARI ÇÖZEMEZLER

Tayyip Erdoğanlar Türkiye’nin sorunlarını çözemezler. Suriye ile anlaşma gibi Türkiye’nin biricik seçeneği varken, bölge ülkeleriyle anlaşma varken gidiyorlar halen ABD ile anlaşmak gibi... Bu siyasetleri uygulayamayacaksınız ey Tayyip Erdoğanlar. Buradan ilan ediyorum. Kandil’e beyaz bayrak çektireceğiz. Bunun koşulları vardır. Sadece İran’la işbirliği yeter.”