Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Milletimizden yetki istiyoruz'

    'Milletimizden yetki istiyoruz'

    Eyüp SERBEST / İSTANBUL
    03.06.2018 - 01:47 | Son Güncelleme:

    VATAN Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, milletvekilli adaylarını tanıttığı toplantıda, “Bir iktidar mücadelesine giriyoruz. Milletimizden yetki istiyoruz” dedi. Şişli’deki bir otelde yapılan toplantıda konuşan Perinçek, özetle şunları söyledi:

    “Türkiye zor bir döneme girdi. Dünya zor bir döneme girdi. Türkiye bu zor durumlardan olağanüstü çözümlerle çıkacaktır. Özeti, Vatan Partisi’nin gülleri geldi….Atatürk’ün programı yine Türkiye’nin önündedir. Bir iktidar mücadelesine giriyoruz. Türkiye’nin birikimini Türk milletinin değerlendirmesine sunuyoruz. Milletimizden yetki istiyoruz.

    SİLİVRİ DUVARLARINI YIKTIK
    Tecrübemizle, gençliğimizle, programımızla, başarılarımızla yetki istiyoruz. Biz Silivri duvarlarını yıkmış partiyiz. Biz hapishanelerden çıktık, o hücrelere gireceğini söylediğimiz Fetullah’ın hâkimleri o hücrelerde yatıyor. Bunu da başardık. CHP’nin bildirgesinde acıyla, üzüntüyle okuyoruz. TBMM’de iki tane komisyon kuracaklarmış. Birinde Ermeni 1915 olaylarını inceleyeceklermiş. Öbüründe de Dersim olaylarını inceleyeceklermiş. Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde bu işi kökünden çözdük. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında, bu konuda yetkili bir mahkeme kararı yoktur dedi. Mahkeme kararı yok, soykırım yok.

    BAHÇELİ’YE AF ELEŞTİRİSİ
    Sayın Bahçeli bayramdan önce bir genel af çıkartma arzusunda olduğunu dile getirdiler. Devlet Bahçeli yolsuzluk suçu işleyenleri, kamuyu soyanları affetme peşinde. Bahçeli’yi millet önünde hesap vermeye çağırıyorum. Hangi cüretle siz kamu malını çalanları, kamu kaynaklarını özel çıkarı için kullananları ve devletin hazinesini soyanları affetmeye kalkıyorsunuz.

    SORUNLARI ÇÖZEMEZLER
    Tayyip Erdoğanlar Türkiye’nin sorunlarını çözemezler. Suriye ile anlaşma gibi Türkiye’nin biricik seçeneği varken, bölge ülkeleriyle anlaşma varken gidiyorlar halen ABD ile anlaşmak gibi... Bu siyasetleri uygulayamayacaksınız ey Tayyip Erdoğanlar. Buradan ilan ediyorum. Kandil’e beyaz bayrak çektireceğiz. Bunun koşulları vardır. Sadece İran’la işbirliği yeter.”

    Etiketler: Doğu Perinçek , erken seçim , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri