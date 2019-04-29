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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ - ANKARA
29.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

"Milletimiz ve siyaset son dönemde yoruldu şimdi tamamen icraat dönemi"

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
"Milletimiz ve siyaset son dönemde yoruldu şimdi tamamen icraat dönemi"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Önümüzde 4.5 yıl, belediyeler olarak 5 yılı aşkın zamanımız var. Milletimiz ve siyaset son dönemde yoruldu. Önümüzdeki dönemi tamamen icraata odaklanarak geçirmek zorundayız” dedi. Erdoğan, Kızılcahamam’da düzenlenen AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanış konuşmasında özetle şunları söyledi:

CHP YÖNETİMİ BAŞKA OY VERENLER BAŞKA

“VATANDAŞLARIMIZA ne için ulaşamadığımızın ne için kendimizi anlatamadığımızın, ne için gönüllerine giremediğimizin, ne için desteklerini alamadığımızın muhasebesini kendi içimizde yapmakla mükellefiz. CHP yönetimi başkadır, CHP’ye oy veren vatandaşlarımız başkadır. Bunu birbirinden ayıralım. Mesela dün bir CHP yöneticisi çıkıp bizim şehit cenazelerine katılım konusunda hassasiyet gösterilmesiyle ilgili sözlerimize karşı tam da anlatmaya çalıştığımız, çarpık zihniyetinden bir kez daha ortaya sermiştir, zihniyet bozuk.

SALDIRIYI AÇIK DİLLE KINADIK

Biz, 82 milyon olarak birlik beraberlik içinde hareket etmemiz gerektiğini söylüyoruz, CHP kafası bunu ayrıştırma, gerginliği ve kutuplaştırmayı arttırma çabası diye anlıyor. Biz, terör örgütünün güdümündeki partiyle birlik olursanız şehitlerimizin kemiklerini sızlatırsınız diyoruz. Onlar, hadiseyi meşrulaştırmaya çalıştığımızı iddia ediyor. Biz saldırıyı açık bir dille kınadık. Biz, şehit yakınlarının ve koskoca bir ilçe halkının taciz edilmesine, tariz edilmesine, terörist ithamına ve hakarete maruz kalmasına karşı çıkıyoruz. Çubuk’taki o vatandaşlar zaten yaralı, onları provoke edeceksin, kalkacaksın Ardahan’daki yolculukta teröristlerin saldırısına uğramışsın, onlarla eş duruma getireceksin. Buna benim Çubuk’taki vatandaşım tahammül eder mi? Orada sana saldıranlar, kol kola gezdiklerin sana saldırdı. Başkası saldırmadı.

Milletimiz ve siyaset son dönemde yoruldu şimdi tamamen icraat dönemi

ŞEHİTLERİMİZİN HATIRALARI

Biz kimseyi linç etmiyoruz şehitlerimizin aziz hatıralarını savunuyoruz. CHP kafası ‘Biz sırtımızı PKK’ya dayıyoruz’ diyen partiyle ittifak yapan sanki kendileri değilmiş gibi Kuvayı Milliye’den dem vuruyor. Bunu ben demiyorum bunu Kandil’deki adam diyor. Ne diyor ‘Biz CHP ile ittifak yapacağız’ diyor. Türkiye’de özellikle yerli ve milli olan her şeye yönelik linç kampanyası söz konusu olduğunda kimse CHP’nin eline su dökemez. Bunlar sizinle beraber yürümedi mi? Bugüne kadar tek bir şehit cenazesinde görmediğimiz ancak her terörist cenazesinde en ön safta yer alanlarla ittifak kuran, seçimlerin ardından el çakarak, ‘birlikte iyi salladık’ diye zafer naraları atan bunlar değil mi? CHP’nin milletvekili şu anda Edirne’de yatanla beraber ‘İyi salladık’ demiyor muydu? Kimi aldatacaksınız?

Bizim mücadelemiz, CHP’ye oy verenleri, yönetimindekilerin işte bu çarpık zihniyetten de kurtarma mücadelesidir. Aynı şekilde diğer partilerin de yönetimleri başkadır, onlara oy verenler bambaşkadır. Bu partilerin yönetimleriyle siyaset zemininde mücadele ederiz, kavgamızı da veririz ama çok daha fazla gayreti, bu partilere oy veren vatandaşlarımızı kazanmak için hep birlikte göstermek zorundayız.

ELİM KİRLENİR DİYEN KAYBEDER

Arkadaşlar tevazu içinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. ‘Elim kirlenir’ diye eli sıkmayan bir belediye başkan adayımız varsa kaybeder ve kaybetti. Siz belediye başkanlarımız el de sıkacaksınız vatandaşlarımızla kucaklaşacaksınız. Kendisini ülkesinden ve partisinden büyük görerek bu yolda yürümeye kalkanlar zaten baştan kaybetmiştir.

Böylelerinin Türkiye’ye AK Parti’ye kaybettirmesine izin veremeyiz. Arkadaşlar kimlerle oturuyorsunuz kimlerle kalkıyorsunuz buna da çok dikkat etmeniz lazım. Eğer bizler hakikaten bu tür insanlarla oturup kalkarsak bunun bedelini bize halk ağır ödetir. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Terör tehdidi altındaki ülkemizde yöneticilerimizin güvenliğini elbette sağlayacağız ama bunu asla bir saltanat haline getirmeyeceğiz.

SAFRALARDAN KURTULDUK

Önümüzde 4 yılı aşkın, belediyeler olarak da 5 yıllık bir zamanımız var. Seçimlerden dolayı milletimiz ve siyaset yoruldu. Bu uzun dönemi tamamen icraata odaklanmış olarak yürütmeliyiz. Ramazan’dan sonra başarı sırasına göre tüm illerimizi dolaşma azmindeyim. Biz başkalarını konuşmayacağız. Milletimiz bizden bunu bekliyor. Her seçimde oyların azaldığı çoğaldığı yerler olabilir. Toplamda milletimizin bize ne dediğidir. Bazıları kendisi aday yapılmadığı için istifa edip bağımsız ya da başka partiden aday olmuştur. Seçimi de kazanmış olabilir. Bizi üzmesin. Şimdi onlar kendi dertlerine baksınlar. Bu tür safralardan kurtulduğumuz için rahat olalım. Uzun ince yolda hizmet etmeye devam edeceğiz.”

EKONOMİK TERÖRE DE TESLİM OLMAYACAĞIZ

EKONOMİDE yeni dönemin ilk yol haritasını seçimden hemen sonra açıkladıklarını, vergi sistemi, tarım, bankacılık ve finans gibi alanlarda bu yıl hayata geçirecekleri yapısal değişiklikleri kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu: “Bir dönem sınırlarımıza atılan füzeler, bombalar, sıkılan kurşunlar neyse son aylarda ekonomimize yapılan saldırılar da aynıdır. Hatta bir ay öncesinde de benzer girişimler oldu. Hemen tedbirlerimizi alıp kimse fark etmeden önünü kestik. Silahlı ve diplomatik teröre nasıl teslim olmadıysak, ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız. Geçtiğimiz zorlu sınamalar bize büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa davasından asla taviz veremeyeceğimizi tekrar hatırlatmıştır. Bir kez daha gördük ki ya olacağız ya öleceğiz, bunun başka yolu yok. Vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları attıkça başımızdaki kara bulutların dağılacağına inanıyoruz. Ekonomik göstergeler bakımından 2018 yılını yaşadıklarımızı göz önünde bulundurduğumuzda her şeye rağmen başarılı bir şekilde geride bıraktık. Bu yılın ilk çeyreğinde ekonomide dengelenme devam etti. Tüm verilerin artık olumlu bir yönde yükselişe işaret ettiğini görüyoruz. Şimdi önümüzde seçim gerilimi yaşamayacağımız 4 yılı aşkın bir süre bulunuyor. İhtiyacımız olan yapısal dönüşümleri birer birer hayata geçirmekte kararlıyız. Geçtiğimiz 17 yıldaki tecrübelerimiz bize önümüzdeki 4 yılda çok büyük başarılara imza atabileceğimizin güvenini veriyor.”

GEORGE, HANS BURALARA GETİRMEDİ

İş dünyası temsilcilerine bir ricada bulunmak istiyorum. Onları George, Hans buralara getirmedi, onları bu millet buralara getirdi. Şu anda bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Her türlü desteği veren biziz, ülkemizde teşvik bölgelerini onların emrine veren biziz. 6 ayrı bölgede her türlü desteği bugüne kadar verdik, veriyoruz, bundan sonra da vereceğiz ama kalkıp da fırsatçılığa girişirlerse orada kusura bakmasınlar. Biz milletimizin yanında yer almaya mecburuz. Gelin kararlarımızı başkalarının bizimle ilgili niyetlerine göre değil, kendi hedeflerimize, kendi ihtiyaçlarımıza, kendi çıkarlarımıza göre verelim. Filanca yabancı finans kurumu şöyle diyormuş, filanca devlet ülkemize şaşı bakıyormuş, filanca kesim saçma sapan yollara tevessül ediyormuş. Bunların hiçbirinin zerre kadar kıymeti yoktur. Asıl olan ülke ve millet olarak bizim ne istediğimiz ne yaptığımız, nereye varmak istediğimizdir. Türkiye her alanda olduğu gibi ekonomide de öyle bir ülkedir ki, buz dağı gibi görünmeyen kısmı, görünen kısmından çok daha büyüktür.

TEREDDÜTSÜZ YIK

ERDOĞAN, konuşmasında büyükşehir belediye başkanları ile yaptığı görüşmenin detaylarını da paylaştı. Erdoğan, şunları söyledi:
“Bir büyükşehir belediye başkanım bana ‘20 küsür kat inşaat yapıyorlar bunu yıkabilir miyim’ dedi. Hiç tereddüt etme yık dedim. Biz yatay mimari diyoruz. İstisnalar kaideyi bozmaz. Bundan içimizde rahatsız olanlar da olabilir. Millete en iyi hizmeti kim yapıyorsa onunla yola devam etmek, ülkenin ve partimizin yöneticisi olarak bizim görevimizdir. Burada ben tüm belediye başkanlarımdan bu konularda hassas olmalarını özellikle rica ediyorum.”

Milletimiz ve siyaset son dönemde yoruldu şimdi tamamen icraat dönemi

DEVREK BASTONU HEDİYE EDİLDİ

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Geveş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı forsunun işlendiği Devrek bastonu hediye etti. (Selahattin SÖNMEZ/ ANKARA)

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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