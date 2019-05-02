‘Milletimiz sonuçları bekliyor’
İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, “YSK’yı bir an önce, 31 Mart’ta sandıktan çıkmış İstanbullu seçmenlerin iradesini, ilan etmeye davet ediyorum” dedi. İYİ Parti Başkanlık Divanı sonrası açıklama yapan Paçacı, özetle şunları söyledi:
“Seçimlerin üzerinden bir ay geçmesine rağmen AK Parti’nin seçim sonuçlarını kabullenmediği ve tekrarlardan müteşekkil itirazlarını sürdürerek kesin sonuçların açıklanmasını engellediği görülmektedir. Millet iradesinin tecellisi engellenmektedir. Milletimiz ve çağdaş dünya, gözünü dikmiş, 31 Mart’ta yapılan ve Sayın İmamoğlu’nun kazandığı seçimin kesin sonuçlarının bir an önce açıklanmasını beklemektedir. Her geçen gün sosyal huzurumuz ve ekonomimiz yara almaktadır. YSK’yı bir an önce, 31 Mart’ta sandıktan çıkmış İstanbullu seçmenlerin iradesini, ilan etmeye davet ediyorum.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle