Milletimiz beka mesajını algıladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMilletimiz beka mesajını algıladı
GeriGündem Milletimiz beka mesajını algıladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
01.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Milletimiz beka mesajını algıladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milletimiz beka mesajını algıladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarının netleşmeye başladığı saatlerde kameraların karşısına geçti. Erdoğan, “Daha yürüyecek çok yolumuz var. Bu millete dökeceğimiz çok alın terimiz var. Bu millet için bu vatan için biz, fedai can etmek üzere bu yola koyulduk. Beka meselesi konusunda, verdiğimiz mesajın milletimiz tarafından gayet iyi algılandığını görüyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapmak üzere Ankara’ya hareketinden önce yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

AÇIK ARA BİRİNCİ ÇIKTIK

“Türkiye, 31 Mart mahalli idareler seçimlerini demokratik bir olgunluk içinde tamamlamıştır. Milletimiz bir kez daha iradesini oldukça yüksek bir katılım oranıyla sandığa yansıtmıştır. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum. Sonuçlar göstermektedir ki, bu seçimlerden, AK Parti olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana hep olduğu gibi yine açık ara birinci parti olarak çıktık.

Milletimiz beka mesajını algıladı

Bilal Erdoğan - Reyyan Erdoğan

KAYIP-KAZANÇ MİLLETİN TAKDİRİ

Cumhur İttifakı’ndaki ortağımız MHP ile birlikte ittifaklar bazında da birinci olduk. AK parti ve Cumhur İttifakı açısından kazanılan ve kaybedilen belediye başkanlıkları elbette olmuştur. Her kazanç ve her kayıp milletimizin takdiridir. Bu da tabii demokrasinin gereğidir. Kabullenilmesi gereken bir gereğidir. Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde yeteri kadar başarılı olamadığımızı kabul edecek, buna göre hareket tarzımızı da belirleyeceğiz.

Milletimiz beka mesajını algıladı

Esra Albayrak - Berat Albayrak

 

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ÇOK ÖNEMLİ

Burada özelikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki seçim sonuçlarını çok ama çok önemli görüyorum. Seçim kampanyamız boyunca birilerinin Kürt vatandaşlarımızın oylarını ipotek altına alma, iradelerine pranga vurma çabalarına hep dikkat çekmiştik. Bu sonuçlar Kürt kardeşlerimizin iradelerine ne terör örgütüne ne de terör örgütünün arkalarına alarak ortaya çıkanlara teslim etmeyeceğini göstermiştir. Aynı şekilde diğer şehirlerimizde de arkasında hangi pazarlıkların olduğu bilinmeyen ittifaklarla milletimiz yönlendirilmeye çalışılmıştır. Genel hatları itibarıyla sonuçlar, bu çabaların amacına ulaşamadığına işaret ediyor. Beka meselesi konusunda, verdiğimiz mesajın milletimiz tarafından gayet iyi algılandığını görüyorum. Milletimizin birliğini bozarak ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar bir kez daha hüsrana uğramıştır. Önümüzde 4.5 yıla yakın kesintisiz bir icraat dönemi var. Şimdi hep önümüze bakacağız. Türkiye’nin ekonomisiyle, siyasetiyle, özellikle savunma sanayiyle, yatırımlarla, üretimlerle nasıl meşgul olacağız, buna odaklanacağız.

Milletimiz beka mesajını algıladı

Sümeyye Erdoğan Bayraktar - Selçuk Bayraktar

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ

Cumhurbaşkanı olarak şahsım yürütme görevinde Meclis’teki milletvekillerimiz yasama vazifesinde işbirliği içinde ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için gece gündüz çalışacağız. Gündemimizde çok önemli bir reform programı var. Serbest piyasa kurallarından taviz vermeden, kendi hedeflerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceğiz. Artık bizim için ekonomide reformların hayata geçirileceği, büyük ve güçlü Türkiye hedefine tavizsiz biçimde odaklanacağımız uzun bir dönem var.

Bölgemizde yaşanan istikrarsızlıkların, ülkemizde oluşturduğu tehditleri hem diplomasi kanallarından hem askeri gücümüzü kullanarak ortadan kaldırmayı sürdüreceğiz. Özellikle terör örgütlerine nefes aldırmayıp ülkemizi ve bölgemizi bir huzur adası haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Seçimin birinci partisi AK Parti, diğerleri düşünsün"

AK Parti'den Ankara açıklaması! Üç şehirde geçersiz oylar yeniden incelenecek

"Cumhur ittifakı hedeflerine ulaşmıştır"

'İstanbul'da seçimi kazandık'