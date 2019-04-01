Milletimiz beka mesajını algıladı

AÇIK ARA BİRİNCİ ÇIKTIK

“Türkiye, 31 Mart mahalli idareler seçimlerini demokratik bir olgunluk içinde tamamlamıştır. Milletimiz bir kez daha iradesini oldukça yüksek bir katılım oranıyla sandığa yansıtmıştır. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum. Sonuçlar göstermektedir ki, bu seçimlerden, AK Parti olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana hep olduğu gibi yine açık ara birinci parti olarak çıktık.

Bilal Erdoğan - Reyyan Erdoğan

KAYIP-KAZANÇ MİLLETİN TAKDİRİ

Cumhur İttifakı’ndaki ortağımız MHP ile birlikte ittifaklar bazında da birinci olduk. AK parti ve Cumhur İttifakı açısından kazanılan ve kaybedilen belediye başkanlıkları elbette olmuştur. Her kazanç ve her kayıp milletimizin takdiridir. Bu da tabii demokrasinin gereğidir. Kabullenilmesi gereken bir gereğidir. Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde yeteri kadar başarılı olamadığımızı kabul edecek, buna göre hareket tarzımızı da belirleyeceğiz.

Esra Albayrak - Berat Albayrak

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ÇOK ÖNEMLİ

Burada özelikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki seçim sonuçlarını çok ama çok önemli görüyorum. Seçim kampanyamız boyunca birilerinin Kürt vatandaşlarımızın oylarını ipotek altına alma, iradelerine pranga vurma çabalarına hep dikkat çekmiştik. Bu sonuçlar Kürt kardeşlerimizin iradelerine ne terör örgütüne ne de terör örgütünün arkalarına alarak ortaya çıkanlara teslim etmeyeceğini göstermiştir. Aynı şekilde diğer şehirlerimizde de arkasında hangi pazarlıkların olduğu bilinmeyen ittifaklarla milletimiz yönlendirilmeye çalışılmıştır. Genel hatları itibarıyla sonuçlar, bu çabaların amacına ulaşamadığına işaret ediyor. Beka meselesi konusunda, verdiğimiz mesajın milletimiz tarafından gayet iyi algılandığını görüyorum. Milletimizin birliğini bozarak ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar bir kez daha hüsrana uğramıştır. Önümüzde 4.5 yıla yakın kesintisiz bir icraat dönemi var. Şimdi hep önümüze bakacağız. Türkiye’nin ekonomisiyle, siyasetiyle, özellikle savunma sanayiyle, yatırımlarla, üretimlerle nasıl meşgul olacağız, buna odaklanacağız.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar - Selçuk Bayraktar

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ

Cumhurbaşkanı olarak şahsım yürütme görevinde Meclis’teki milletvekillerimiz yasama vazifesinde işbirliği içinde ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için gece gündüz çalışacağız. Gündemimizde çok önemli bir reform programı var. Serbest piyasa kurallarından taviz vermeden, kendi hedeflerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceğiz. Artık bizim için ekonomide reformların hayata geçirileceği, büyük ve güçlü Türkiye hedefine tavizsiz biçimde odaklanacağımız uzun bir dönem var.

Bölgemizde yaşanan istikrarsızlıkların, ülkemizde oluşturduğu tehditleri hem diplomasi kanallarından hem askeri gücümüzü kullanarak ortadan kaldırmayı sürdüreceğiz. Özellikle terör örgütlerine nefes aldırmayıp ülkemizi ve bölgemizi bir huzur adası haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”