'Millet sana apoletleri sökecek fırsat vermeyecek'

VELEDROM YAPACAĞIZ

“Konya ezelden beri yol arkadaşımız olmuştur. O yüzden hep Konya’ya bak Türkiye’yi gör dedik. Sayın İnce sen Konya’yı bilir misin? Bay Kemal bilir mi? Parayı nereden bulacaksın diyorlar. Hamdolsun paramız var. Seçim beyannamesini parti genel başkanı okuyor. Sen aday olsaydın o zaman. Ne diyor, ‘Gel bakalım Muharrem gel’ diyor. Bunların durumu rezalet.



Konya’da bisiklet yarışları için ilk defa veledrom inşa ediyoruz. Ne diyor bay Kemal’in adayı: ‘Biz bu işlerle uğraşmayız.’ Ee! O zaman neden aday oluyorsun. Kazanamayacaklarını da biliyorlar. Biz proje üretiyoruz, onlar laf üretiyorlar. Bay Kemal çiftçi ağlıyor diyor. Ne yaptığımızın farkında değil. Bir sorar insan. Verilen paralardan haberi yok. Çünkü bunların işi yalan üzerine kurulu.



İNCE’YE DAVA AÇIN

Biz gittiğimiz yerlerde yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. Peki diğerleri ne anlatıyor. ‘Yıkacağız, iptal edeceğiz, yaptırmayacağız, kapatacağız, eskiye döneceğiz’ diyorlar. Hatta hızlarını alamayıp milli iradenin tecelligâhı olan Meclis’e, burada görev yapan milletvekillerimizi hırsız olarak itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Bunlar dağıttı. Bunlarda kayış attı. Milletvekillerine nasıl bu ifadeyi kullanırsın? Sen de hırsızsın o zaman. Senin partinin milletvekilleri de hırsız. Neymiş? Boyacı öyle demiş. Şu hale bak, aklı nereden alıyor. Ben de tüm milletvekillerine diyorum ki bu İnce’ye hepiniz dava açın. Benim milletvekili arkadaşlarıma hırsız ithamında bulunan bu İnce’ye dava açın.



CHP adayı dün Bilecik’te milletin gözüne baka baka içinde kendisinde olduğu Yüce Meclis’e hırsız ithamında bulunuyor. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun iftira, yalan, hakaret, riyakarlık, utanmazlık hastalığı anlaşılan o ki CHP’nin Cumhurbaşkanı adayına da bulaşmış. Biz güçlü Meclis diyerek Gazi Meclis’in ve milletvekillerimizin itibarını yükseltmeye çalışıyoruz, onlar hırsız diye hakaret ediyor. Bu ne demektir? Yani senin genel başkanın da hırsız, öyle mi? Meclis’in hepsi hırsız olduğuna göre senin genel başkanın da hırsız.



YÜREĞİN VARSA

Ben zaten bir dava açtım. Niye açtım davayı? Pensilvanya’dan icazet alarak partiyi kurmuşuz. Senin eğer akıl hocan oysa yanmışsın. Ama bu bay Kemal ne kadar yalancıysa bu da o kadar yalancı. Ne dedim ben? İspat edeceksin bunu ispat etmezsen namertsin dedim. Bir şey söyleyebildi mi? Buyur hadi bakalım ben dava açtım ve Allah’ın izniyle kazanacağım. Ama sıkışınca ‘bunu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra konuşalım’ demeye başladı. Yüreğin varsa, sıkıyorsa çık delilini göster. Bay Kemal de böyleydi onun için bay Kemal’den çok dava kazandım, baya para aldık.



YENİ BİR HERZE DAHA

Bugün yeni bir herze daha yumurtladı. Zeytin Dalı harekâtımızın kahraman komutanı İsmail Metin Temel Paşamıza saldırmış. Sebebi ne? Malatya’ya gittiğimde TESK orada bir iftar verdi. Malatya’da şahsımın bulunduğu bu iftar sofrasına 2. Ordu Komutanımızın katılmasından beyefendi rahatsız olmuş. Nasıl olur da katılırmış? Haddini öyle aşıyor ki Metin Temel Paşamızın apoletlerini söküp emekli edeceğini söyleyecek kadar muvazeneyi kaybediyor. Malatya’daki iftar parti iftarı değil, esnaf ve sanatkarlarımızın düzenlediği bir iftar. Tüm şehir protokolü gibi elbette 2. Ordu Komutanımız da oradaydı.



Muharrem İnce, millet sana Metin Temel Paşa’nın apoletlerini sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez. Ama seni o sandığa öyle bir gömer ki çok hevesli olduğun CHP genel başkanlığı yarışına katılacak yüzün dahi kalmaz. Bunların asıl derdi Afrin. Bunun genel başkanı Zeytin Dalı operasyonu başladığında aman ha Afrin’e girmeyin diye yeri göğü inletiyordu. Kahraman askerlerimiz Metin Temel Paşa ile birlikte ÖSO’daki kardeşlerimiz teröristlerden 4 bin 500’ünü imha ederek Afrin’e girdi. Bu kahraman askerlerimizin başında Metin Temel Paşamız vardı. İşte bütün mesele bu. Kendi akıllarınca onun intikamını alıyorlar. Ülkenin ve milletin hayrına ağızlarından tek bir söz söylemeyenler baktılar ki bize diş geçiremiyorlar, şimdi terörle mücadele kahramanlarımız saldırıyorlar.”