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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST/İSTANBUL
29.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Millet ne derse o olur’ diyen kendileri değil miydi?

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
‘Millet ne derse o olur’ diyen kendileri değil miydi?

CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını dün Güngören, Esenler, Kâğıthane ve Fatih’te sürdürdü.

Gittiği ilçelerde miting yapan İmamoğlu özetle şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanı, ‘yapamazlar, yaptırmayacağız’ vesaire vesaire birtakım şeyler söylüyor. ‘Millet ne derse o olur’ diyen kendileriydi değil miydi? Bakanı başka türlü tehdit ediyor. Neymiş efendim, meclis listelerinde birileri varmış, seçilirse gerekeni yaparız. Şimdi yapsana. Elini tutan mı var?

ÇİÇEK AÇACAK

Baharda açacak bir çiçeği, bu konuşmalar engeller mi? Ya çiçek açıyor kardeşim. 1 Nisan’da, çok güzel çiçekler açacak İstanbul’da ve bütün Türkiye’de. Ben her şeye rağmen, devlet adamlığını hatırlatıyorum. Seçim için tedbirleri alın. Herkes sandık başına gidecek.
İstanbul’u sokak sokak geziyoruz. Sağ olsunlar, emniyet mensupları eşlik ediyor. Ayaklarına taş değmesin. Hepsine teşekkür ediyorum. Devlet yönetimi önemli bir konu. Bu güzel devletin milletine layık devlet adamı olmayı da biz Mustafa Kemal Atatürk’ten öğrendik.”

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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