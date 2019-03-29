‘Millet ne derse o olur’ diyen kendileri değil miydi?
CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını dün Güngören, Esenler, Kâğıthane ve Fatih’te sürdürdü.
Gittiği ilçelerde miting yapan İmamoğlu özetle şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanı, ‘yapamazlar, yaptırmayacağız’ vesaire vesaire birtakım şeyler söylüyor. ‘Millet ne derse o olur’ diyen kendileriydi değil miydi? Bakanı başka türlü tehdit ediyor. Neymiş efendim, meclis listelerinde birileri varmış, seçilirse gerekeni yaparız. Şimdi yapsana. Elini tutan mı var?
ÇİÇEK AÇACAK
Baharda açacak bir çiçeği, bu konuşmalar engeller mi? Ya çiçek açıyor kardeşim. 1 Nisan’da, çok güzel çiçekler açacak İstanbul’da ve bütün Türkiye’de. Ben her şeye rağmen, devlet adamlığını hatırlatıyorum. Seçim için tedbirleri alın. Herkes sandık başına gidecek.
İstanbul’u sokak sokak geziyoruz. Sağ olsunlar, emniyet mensupları eşlik ediyor. Ayaklarına taş değmesin. Hepsine teşekkür ediyorum. Devlet yönetimi önemli bir konu. Bu güzel devletin milletine layık devlet adamı olmayı da biz Mustafa Kemal Atatürk’ten öğrendik.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle