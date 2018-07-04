Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Millet Kıraathanesi törenle açıldı

    Millet Kıraathanesi törenle açıldı

    KIRIKKALE (AA)
    04.07.2018 - 13:34 | Son Güncelleme:

    Kırıkkale Belediyesi'nce "Millet Kıraathanesi" açıldı. Kitaplar ve dinlenme alanlarının olduğu kıraathanede, kitap okumaya gelenlere ücretsiz ikramda bulunuluyor.

    Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Hüseyin Kahya Parkı'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, mutlu ve memnun olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm Türkiye'ye yayılacak millet kıraathanesini Kırıkkale'de de açtık." dedi. Bunu mahallelere de yayarak devam ettireceklerini ifade eden Saygılı, "Burada vatandaşlarımızın rahat bir şekilde sohbet edeceği, kitap okuyacağı güzel bir mekan oldu. Bu bizim kültürümüzde olan bir şey. Kültürümüzde olan bir şeyi de hep birlikte devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada bütün hizmetler ücretsizdir. Belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

    73 yaşındaki emekli Halil İbrahim Erciyas da "Kırıkkale için çok güzel bir hizmet oldu. Çok memnun olduk. Burada isteyen kitabını okur, isteyen gazetesini okur. Yapılan bu hizmetten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Başkan Saygılı ve beraberindeki vatandaşlar, kurdele keserek kıraathanenin açılışını gerçekleştirdi.

    Etiketler: millet kıraathanesi , Kırıkkale Belediyesi , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri